الصحة العالمية: 31.3 مليار دولار قيمة إنتاج لقاحات وعلاجات كورونا في 2021

كشفت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة عن القيمة الإجمالية التي يحتاجها العالم بأكمله خلال الفترة القادمة، وذلك على هامش المبادرة التي أعلن عنها بهدف تسريع عملية تطوير وإنتاج اللقاحات والعلاجات القادرة على القضاء نهائياً على أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن هذه المبادرة التي اتفقت عليها مع كافة شركائها حول العالم سوف تحتاج إلى تمويل بقيمة 31.3 مليار دولار أمريكي في العام المقبل 2021، حتى تكون المؤسسات والشركات الطبية قادرة على تجهيز كافة اللقاحات والعلاجات المناسبة قبل فوات الأوان.

وأشارت أيضاً إلى أن ذلك المبلغ الإجمالي المطلوب لم يتم توفير منه حتى هذه اللحظة سوى 3.4 مليار دولار فقط لا غير، مما يؤكد بدوره على ضرورة دول العالم الكبرى في تمويل هذه المبادرة من أجل التوصل إلى النتائج المرغوب فيها في الوقت المناسب.

يذكر أن إجمالي عدد مصابي الفيروس المستجد حول العالم بات على مشارف تخطي حاجز 10 مليون مصاب خلال الساعات القادمة من يوم غداً السبت كحد أقصى، وهو الأمر الذي توقعه الدكتور تيدروس أدهانوم مدير منظمة الصحة العالمية.

ويبقى الأمر الوحيد الذي يدفع العالم إلى التفاؤل بشأن إمكانية الانتصار على ذلك الوباء، هو أن إجمالي عدد المتعافين في مختلف الدول بات على مشارف تخطي حاجز 5 مليون حالة، فيما توفى حتى الآن حوالي نصف مليون نسمة، مما يعني بالتالي أن النسبة الأقل تعود إلى المصابين الجدد الذين يتم اكتشافهم بصورة يومية من جانب المؤسسات الصحية التابعة لكل دولة على حدى.

وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية بدون أدنى شك هي أكثر دولة تأثرت بصورة سلبية من انتشار فيروس كورونا على مدار الأشهر الماضية مقارنة مع جميع الدول الأخرى، ويكفي الإشارة فقط إلى أن عدد الوفيات فيها قد تخطى حاجز 122 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المصابين فيها حاجز 2 مليون حالة.

وكانت علاقة أمريكا متوترة بشدة في الفترة الماضية مع منظمة الصحة العالمية، إلا أن حدة الخلافات بين الطرفين زالت بشكل كبير في ظل انشغال الولايات المتحدة الأمريكية حالياً بمحاربة أعمال الشغب التي تقوم بها شريحة كبيرة من المواطنين هناك بسبب العنصرية ضد أصحاب البشرة السوداء.