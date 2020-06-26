مجلس الأمن يواصل بحث أزمة ملف سد النهضة بهدف إكمال المفاوضات الدبلوماسية

لا يزال مجلس الأمن يعمل جاهداً من أجل بحث أزمة ملف سد النهضة في محاولة منه لإعادة المفاوضات الدبلوماسية مرة أخرى بين الأطراف المعنية المتمثلة في مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى التي لا ترغب في التوصل إلى أي اتفاق ثلاثي يرضى مصلحة الجميع في نهاية المطاف.

وكان مجلس الأمن قد استجاب بصفة رسمية إلى الطلب الذي تقدمت به الدولة المصرية خلال الأيام الماضية، والذي يهدف بالدرجة الأولى إلى منع الحكومة الإثيوبية من البدء في عملية ملء سد النهضة انطلاقاً من مطلع شهر يوليو القادم بدون التوصل إلى اتفاق ثلاثي مع مصر والسودان.

ولا يقتصر الأمر فقط على ذلك وحسب، بل إن العديد من أعضاء مجلس الأمن قاموا بتأييد موقف مصر بشكل واضح للغاية في ظل سلامة الموقف القانوني للدولة المصرية، مما جعل المجلس يدعو إلى عقد جلسة نقاش مفتوح بين الأطراف المعنية على أن يشارك بها مجلس الأمن من أجل ضمان التوصل هذه المرة إلى اتفاق نهائي على كافة النقاط محل الخلاف.

ومن المقرر عقد هذه الجلسة المفتوحة تحت إشراف مجلس الأمن في يوم الإثنين المقبل مباشرة في ظل اقتراب الموعد الذي حددته دولة إثيوبيا الذي ترغب فيه في عملية ملء سد النهضة أي مطلع شهر يوليو المقبل.

على صعيد متصل، كان مكتب الاتحاد الإفريقي قد دعا بدوره في الآونة الأخيرة إلى ضرورة عقد اجتماع طارئ عبر تقنية الفيديو بين الأطراف الثلاثة المعنية، وذلك في محاولة من جانبه لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاثة قبل اجتماع مجلس الأمن.

وتدرك جميع الأطراف الدولية الكبرى بدون أدنى شك أن موقف إثيوبيا الأحادي قد يهدد استقرار المنطقة بشكل عام، وخاصة بعدما أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق أن قضية مياه نهر النيل تعتبر بمثابة قضية وجودية لكافة أطياف الشعب المصري.

ولعل ما عزز أكثر من موقف الدولة المصرية هو حالة الاتفاق الواضحة مع الجانب السوداني، مما يجع إثيوبيا بالتالي في حيرة من أمرها في نهاية المطاف حيث أصبحت مجبرة على التوصل إلى ذلك الاتفاق النهائي مع بقية الأطراف عوضاً عن الدخول في حرب عسكرية مع العالم بأكمله.