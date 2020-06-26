منظمة الصحة العالمية تحذر من خطورة الموجة الثانية لفيروس كورونا

حرصت منظمة الصحة العالمية على توجيه رسالة تحذير في غاية الأهمية إلى كافة دول العالم بدون أي استثناء على الإطلاق، وذلك بشأن مدى خطورة الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد إن جاءت خلال الأشهر القادمة من العام الحالي 2020.

وأكد رانييري جويرا المدير العام المساعد للمبادرات الصحية التابعة لمنظمة الصحة العالمية خلال تصريحات تلفزيونية له اليوم الجمعة عبر شاشة قناة “راي” الإيطالية، أن العالم بأكمله لابد أن يكون حذراً بما فيه الكفاية من الفيروس المستجد في المرحلة القادمة.

وأشار أيضاً إلى أن جميع المسؤولين في منظمة الصحة العالمية يخشون من تكرار نفس السيناريو الذي حدث منذ عدة سنوات طويلة ماضية حينما انتشر وباء الأنفلونزا الإسبانية، مما قد يجعل حياة الملايين من البشر معرضة للخطر في نهاية المطاف.

وشدد رانييري جويرا في حديثه على أن الأنفلونزا الإسبانية انتشرت أيضاً في بداية السنة ولم تكن معدلات الوفيات مرتفعة تماماً في الأشهر الأولى بعد التفشي مثلما حدث مع وباء كورونا تماماً في الفترة الماضية، ثم انخفضت حدة المرض في فصل الصيف قبل أن تحدث الكارثة بداية من شهر سبتمبر.

وأضاف أيضاً أن العالم بأكمله يذكر جيداً أن الأنفلونزا كانت قد تسببت في القضاء على حياة أكثر من 50 مليون مواطن من كافة الجنسيات المختلفة، وهو الأمر الذي تخشى منظمة الصحة العالمية أن يتكرر من جديد مع المرض المنتشر حالياً، على أمل أن يتم اكتشاف العلاج أو اللقاح المناسب قبل فوات الأوان.

وتأتي هذه التصريحات من جانب رانييري جويرا في إطار سعيه وسعي منظمة الصحة العالمية بالكامل لتحذير العالم بأكمله من تخفيف القيود على حركة المواطنين، حيث من الممكن أن يساهم ذلك في تزايد أعداد المصابين والوفيات بشكل كبير للغاية في الفترة القادمة.

وتستعد جميع دول العالم لإعادة حركة الطيران والسياحة من جديد بداية من مطلع شهر يوليو المقبل أي بعد عدة أيام قليلة فقط لا غير من الآن، وهو الأمر الذي يثير مخاوف منظمة الصحة العالمية كثيراً بالرغم من دعوتها في فترة سابقة إلى ضرورة التعايش مع الوباء حتى إشعار آخر.