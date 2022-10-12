تشمل المرأة.. تسهيلات جديدة من السعودية لقدوم المعتمرين والحجاج

صرح وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، عن إدراج تسهيلات لقدوم المعتمرين المصريين، من خلال إلغاء كافة القيوم الصحية والإجراءات التي كانت متبعة أثناء جائحة فيروس كورونا، وليس هذا للمعتمرين المصريين فقط ولكن لجميع المعتمرين من شتى بقاع الأرض.

جاءت تلك التصريحات خلال فعاليات اجتماع وزير الحج والعمرة السعودي مع وزير السياحة والآثار المصري، حيث بحث الطرفان تقديم تسهيلات لمنح تأشيرة العمرة للمصريين تم هذا بحضور السفير السعودي بالقاهرة أسامة بن أحمد نقلي.

وأكد وزير الحج السعودي على إلغاء كافة الشروط المفروضة على سفر المرأة لإداء مناسك الحج والعمرة بما فيها “الصحبة الحسنة”، واستعرض الوزير كافة الخدمات الإلكترونية المتطورة المقدمة من منصة “نسك” لتسهيل الحصول على تأشيرات العمرة والزيارة على مدار الساعة، حيث يتم الحصول على الموافقة على تأشيرة العمرة خلال 24 ساعة فقط من طلبها.

وأوضح وزير الحج السعودي أنه تم مد تأشيرة العمرة من شهر لـ 3 أشهر لكافة المعتمرين من جميع أنحاء العالم، وأوضح أن تلك التسهيلات تأتي ضمن إجراءات المملكة لتحقيق رؤية المملكة 2030 لتيسير قدوم المعتمرين والحجاج من كافة دول العالم.

كما استعرض وزير الحج السعودي الحلول الرقمية المتنوعة والخيارات المتاحة عبر منصة “نسك” بهدف تسهيل قدوم الحجاج والمعتمرين المصريين لمكة المكرمة والزوار للمدينة المنورة بأنواع متعددة من التأشيرات لأداء مناسكهم، مع تقديم جميع الخدمات لهم لإثراء تجربتهم الثقافية والدينية وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030.