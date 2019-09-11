سعر الدولار اليوم

أسعار الدولار الأمريكي محدثة تلقائيًا

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دولار أمريكي
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سعر الدولار اليوم، ننشر أحدث الأخبار والتفاصيل الخاصة بسعر الدولار الأمريكي في جمهورية مصر العربية حيث يقدم مصر 365 جدول محدث بالأسعار اليومية للسوق المحلي المصري لبيع وشراء الدولار إلى البنوك المصرية.

هذه الصفحة تعد مرجع لكل من يهتم ببيع وشراء الدولار الأمريكي في مصر  ولمن أراد تحويل الدولار من أحد البنوك المصرية ويعد الدولار الأمريكي العملة الأشهر والمتداولة بكثرة هذه الأسعار محدثة حسب المواقع الرسمية للبنوك المصرية طوال اليوم.

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ستجد أهم وآخر أخبار الدولار الأمريكي والاقتصاد المصري وكل ما يخص هذا الشأن.

هذا الجدول التفصيلي لأسعار الدولار الأمريكي اليوم حسب الصفحات الرسمية للبنوك المصرية.

مصرف أبوظبي الإسلامي افضل بنك تبيع له الدولار الامريكي بسعر

16.440 ج.م

سعر الشراء

البنك التجاري الدولي افضل بنك تشتري منه الدولار الامريكي بسعر

16.53 ج.م

سعر البيع

 

سعر الدولار في السوق السوداء

بلغ سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء اليوم  16.48 جنيه للشراء مقابل 16.53 جنيهاً للبيع.

سعر الدولار الآن

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر إيران للتنمية16.400016.5000
مصرف ابو ظبي16.440016.5300
البنك المصري الخليجي16.400016.5000
البنك الأهلي16.410016.5100
بنك البركة16.410016.5100
البنك العربي الافريقي16.410016.5100
البنك المركزي16.386016.5140
بنك مصر16.410016.5100
بنك بلوم مصر16.410016.5100
كريدي أجريكول16.410016.5100
بنك بيريوس16.410016.5100
المصرف المتحد16.390016.4900
البنك التجاري الدولي16.390016.4900
المصري لتنمية الورادات16.420016.5200
بنك المشرق16.430016.5300
المصرف العربي الدولي16.420016.5200
البنك الأهلي اليوناني16.410016.5100
بنك HSBC16.430016.5300
بنك سايب16.430016.5300

تحركات سعر الدولار الأمريكي في عام 2019

بدأ الدولار الأمريكي بالتراجع أمام الجنيه المصري بشكل تدريجي في العام الحالي على مدار الأسابيع الماضية، ليسجل أقل قيمة له أمام الجنيه في عام 2019 في منتصف إبريل الماض ي مخالفًا لكافة توقعات المؤسسات المالية بزيادة سعر الدولار أمام الجنيه المصري.

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مصر 365 على أخبار جوجل
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