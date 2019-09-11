Advertisements

سعر الدولار اليوم، ننشر أحدث الأخبار والتفاصيل الخاصة بسعر الدولار الأمريكي في جمهورية مصر العربية حيث يقدم مصر 365 جدول محدث بالأسعار اليومية للسوق المحلي المصري لبيع وشراء الدولار إلى البنوك المصرية.

هذه الصفحة تعد مرجع لكل من يهتم ببيع وشراء الدولار الأمريكي في مصر ولمن أراد تحويل الدولار من أحد البنوك المصرية ويعد الدولار الأمريكي العملة الأشهر والمتداولة بكثرة هذه الأسعار محدثة حسب المواقع الرسمية للبنوك المصرية طوال اليوم.

Advertisements

ستجد أهم وآخر أخبار الدولار الأمريكي والاقتصاد المصري وكل ما يخص هذا الشأن.

هذا الجدول التفصيلي لأسعار الدولار الأمريكي اليوم حسب الصفحات الرسمية للبنوك المصرية.

مصرف أبوظبي الإسلامي افضل بنك تبيع له الدولار الامريكي بسعر 16.440 ج.م سعر الشراء البنك التجاري الدولي افضل بنك تشتري منه الدولار الامريكي بسعر 16.53 ج.م سعر البيع

سعر الدولار في السوق السوداء

بلغ سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء اليوم 16.48 جنيه للشراء مقابل 16.53 جنيهاً للبيع.

سعر الدولار الآن

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 16.4000 16.5000 مصرف ابو ظبي 16.4400 16.5300 البنك المصري الخليجي 16.4000 16.5000 البنك الأهلي 16.4100 16.5100 بنك البركة 16.4100 16.5100 البنك العربي الافريقي 16.4100 16.5100 البنك المركزي 16.3860 16.5140 بنك مصر 16.4100 16.5100 بنك بلوم مصر 16.4100 16.5100 كريدي أجريكول 16.4100 16.5100 بنك بيريوس 16.4100 16.5100 المصرف المتحد 16.3900 16.4900 البنك التجاري الدولي 16.3900 16.4900 المصري لتنمية الورادات 16.4200 16.5200 بنك المشرق 16.4300 16.5300 المصرف العربي الدولي 16.4200 16.5200 البنك الأهلي اليوناني 16.4100 16.5100 بنك HSBC 16.4300 16.5300 بنك سايب 16.4300 16.5300

تحركات سعر الدولار الأمريكي في عام 2019

بدأ الدولار الأمريكي بالتراجع أمام الجنيه المصري بشكل تدريجي في العام الحالي على مدار الأسابيع الماضية، ليسجل أقل قيمة له أمام الجنيه في عام 2019 في منتصف إبريل الماض ي مخالفًا لكافة توقعات المؤسسات المالية بزيادة سعر الدولار أمام الجنيه المصري.