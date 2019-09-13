تراجع 3 قروش.. سعر الدولار اليوم الجمعة 13-9-2019 في مصر

أخر تحركات سعر الدولار بالبنوك في ختام تعاملات الأسبوع

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سعر الدولار اليوم الجمعة 13-9-2019، ننشر أحدث الأخبار الخاصة بسعر الدولار الأمريكي في جمهورية مصر العربية، ويقدم موقع مصر 365، سعر الدولار في السوق المحلية، لكل من يهتم ببيع وشراء الدولار الأمريكي في مصر.

آخر تحديثات سعر الدولار اليوم الجمعة 13-9-2019، في البنوك المصرية، ونقدم هذه الأسعار المحدثة بحسب المواقع الرسمية للبنوك المصرية طوال اليوم.

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وشهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري تراجعا طفيفا في عدد من البنوك منها “البنك المركزي المصري، إتش إس بي سي، بنك عودة، البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك البركة، بنك الإسكندرية، المصرف المتحد، البنك التجاري الدولي، بنك الكويت الوطني، والبنك المصري الخليجي”.

وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في البنك المركزي المصري 3 قروش، وبلغ نحو 16.355 جنيه للشراء، و16.482 جنيه للبيع.

كما تراجع سعر الدولار، قرشين، أمام الجنيه في بنك عودة وسجل 16.370 جنيه للشراء، و16.470 جنيه للبيع.

وتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم، قرشي اثنين، في بنك الكويت الوطني” وبلغ نحو 16.370 جنيه للشراء، و16.470 جنيه للبيع.

وشهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري تراجعا بلغ قرشين، اليوم، في “بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وبنك البركة، والبنك المصري الخليجي” نحو 16.370 جنيه للشراء، و16.470 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك “المصرف المتحد” نحو 16.340 جنيه للشراء، و16.440 جنيه للبيع، متراجعا 3 قروش.

وبلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 16.350 جنيه للشراء، و16.450 جنيه للبيع.

اقرأ المزيد: سعر الدولار اليوم فى البنوك والموازي (جدول محدث باستمرار).

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