زيادة طفيفة في سعر الدولار في بنكي “السويس وأبو ظبي الإسلامي”

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شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه زيادة في بنكي قناة السويس وأبو ظبي الإسلامي، مع بداية التعاملات الصباحية، اليوم، مقارنة بأداءه مساء أمس، فيما استقر السعر في 8 بنوك أخرى.

وزاد سعر العملة الأمريكية، قرشًا واحدًا في بنكي قناة السويس وأبو ظبي الإسلامي فبلغ 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه، فيما شهد استقرارا في بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية، والتعمير والإسكان ليصل إلى 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.

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واستقر سعر الدولار على مستواه في بنوك التجاري الدولي، والعربي الأفريقي، وكريدي أجريكول، والبركة عند 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.