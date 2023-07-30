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سعر الدولار بالبنوك والسوق السوداء اليوم الأحد 30 يوليو 2023

الأرشيفنشر في: 30 يوليو 2023 - 5:21ص / آخر تحديث: 30 يوليو 2023 - 5:21ص
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سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء
سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء

ننشر لكم سعر الدولار في مصر اليوم الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣، حيث استقر سعر الدولار في السوق السوداء والبنوك وشركات الصرافة المحلية خلال الفترة الماضية، في هذا التقرير سنقوم بعرض كافة المعلومات المحدثة لسعر الدولار في بنوك مصر لحظة بلحظة لكل من يهتم بشراء وبيع الدولار الأمريكي وتداول العملات الأجنبية.

سعر الدولار اليوم الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣

سعر الدولار اليوم بالبنوك في مصرف أبوظبى الإسلامى : 30.900 جنيهًا للشراء و 30.950 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر الدولار مقابل الجنيه في ميد بنك : 30.880 جنيهًا للشراء و 30.950 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر الصرف بالبنوك الدولار الأمريكي في البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) : 30.880 جنيهًا للشراء و 30.950 جنيهًا للبيع.

سعر صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار اليوم بالبنوك في بنك بلوم : 30.850 جنيهًا للشراء و 30.950 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر الدولار اليوم بالبنوك في QNB الأهلي : 30.850 جنيهًا للشراء و 30.950 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك العقاري المصري العربي : 30.850 جنيهًا للشراء و 30.950 جنيهًا للبيع.

أسعار صرف الدولار الأمريكي

أسعار صرف الدولار الأمريكي في المصرف العربى الدولى : 30.850 جنيهًا للشراء و 30.950 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر الدولار اليوم بالبنوك في بنك المشرق : 30.850 جنيهًا للشراء و 30.950 جنيهًا للبيع.

أما عن أسعار صرف الدولار الأمريكي في اتش اس بى سى HSBC : 30.850 جنيهًا للشراء و 30.950 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الصرف بالبنوك الدولار الأمريكي في البنك المصرى الخليجى : 30.850 جنيهًا للشراء و 30.950 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية : 30.850 جنيهًا للشراء و 30.950 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر صرف الدولار في المصرف المتحد : 30.850 جنيهًا للشراء و 30.950 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية : 30.850 جنيهًا للشراء و 30.950 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر الصرف بالبنوك الدولار الأمريكي في كريدى أجريكول : 30.850 جنيهًا للشراء و 30.950 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر صرف الدولار في بنك قناة السويس : 30.850 جنيهًا للشراء و 30.950 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار الأمريكي

سعر الدولار الآن في بنك البركة : 30.850 جنيهًا للشراء و 30.950 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر الصرف بالبنوك الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي (CIB) : 30.850 جنيهًا للشراء و 30.950 جنيهًا للبيع.

أما عن أسعار صرف الدولار الأمريكي في البنك المركزى المصرى : 30.836 جنيهًا للشراء و 30.959 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر صرف الدولار في بنك التنمية الصناعية : 30.750 جنيهًا للشراء و 30.850 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر صرف الدولار في بنك الكويت الوطني NBK : 30.750 جنيهًا للشراء و 30.850 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر الدولار اليوم بالبنوك في البنك الأهلى اليونانى : 30.750 جنيهًا للشراء و 30.850 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر الدولار اليوم بالبنوك في بنك مصر : 30.750 جنيهًا للشراء و 30.850 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري : 30.750 جنيهًا للشراء و 30.850 جنيهًا للبيع.

جدول سعر الدولار اليوم

البنكالشراءالبيع
مصرف أبوظبى الإسلامى
الحركة في البنك: منذ 4 شهور
الحركة لدينا: منذ أسبوع
30.900
30.950
ميد بنك
الحركة في البنك: منذ 5 شهور
الحركة لدينا: منذ أسبوع
30.880
30.950
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)
الحركة في البنك: منذ أسبوعين
الحركة لدينا: منذ أسبوع
30.880
30.950
بنك بلوم
الحركة في البنك: منذ 5 شهور
الحركة لدينا: منذ أسبوع
30.850
30.950
QNB الأهلي
الحركة في البنك: منذ 5 شهور
الحركة لدينا: منذ أسبوع
30.850
30.950
البنك العقاري المصري العربي
الحركة في البنك: منذ 5 شهور
الحركة لدينا: منذ أسبوع
30.850
30.950
المصرف العربى الدولى
الحركة في البنك: منذ 5 شهور
الحركة لدينا: منذ أسبوع
30.850
30.950
بنك المشرق
الحركة في البنك: منذ 5 شهور
الحركة لدينا: منذ أسبوع
30.850
30.950
اتش اس بى سى HSBC
الحركة في البنك: منذ أسبوعين
الحركة لدينا: منذ أسبوع
30.850
30.950
البنك المصرى الخليجى
الحركة في البنك: منذ 4 شهور
الحركة لدينا: منذ أسبوع
30.850
30.950
بنك الإسكندرية
الحركة في البنك: منذ 5 شهور
الحركة لدينا: منذ أسبوع
30.850
30.950
المصرف المتحد
الحركة في البنك: منذ 5 شهور
الحركة لدينا: منذ أسبوع
30.850
30.950
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
الحركة في البنك: منذ 5 شهور
الحركة لدينا: منذ أسبوع
30.850
30.950
كريدى أجريكول
الحركة في البنك: منذ 5 شهور
الحركة لدينا: منذ أسبوع
30.850
30.950
بنك قناة السويس
الحركة في البنك: منذ 5 شهور
الحركة لدينا: منذ أسبوع
30.850
30.950
بنك البركة
الحركة في البنك: منذ 5 شهور
الحركة لدينا: منذ أسبوع
30.850
30.950
البنك التجاري الدولي (CIB)
الحركة في البنك: منذ 4 شهور
الحركة لدينا: منذ أسبوع
30.850
30.950
البنك المركزى المصرى
الحركة في البنك: منذ أسبوعين
الحركة لدينا: منذ أسبوع
30.836
30.959
بنك التنمية الصناعية
الحركة في البنك: منذ 5 شهور
الحركة لدينا: منذ أسبوع
30.750
30.850
بنك الكويت الوطني NBK
الحركة في البنك: منذ أسبوع
الحركة لدينا: منذ أسبوع
30.750
30.850
البنك الأهلى اليونانى
الحركة في البنك: منذ 5 شهور
الحركة لدينا: منذ أسبوع
30.750
30.850
بنك مصر
الحركة في البنك: منذ 5 شهور
الحركة لدينا: منذ أسبوع
30.750
30.850
البنك الأهلي المصري
الحركة في البنك: منذ 5 شهور
الحركة لدينا: منذ أسبوع
30.750
30.850

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الأرشيفنشر في: 30 يوليو 2023 - 5:21ص / آخر تحديث: 30 يوليو 2023 - 5:21ص
2 دقائق
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