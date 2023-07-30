سعر الريال السعودي اليوم بالبنوك والسوق السوداء في مصر الآن

ننشر سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣، حيث استقر سعر الريال مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء والبنوك وشركات الصرافة المحلية خلال الفترة الماضية.

في هذا التقرير سنقوم بعرض كافة المعلومات المحدثة لسعر الريال في بنوك مصر لحظة بلحظة لكل من يهتم بشراء وبيع الريال السعودي وتداول العملات الأجنبية.

سعر الريال اليوم الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣

سعر الصرف بالبنوك الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي : 8.236 جنيهًا للشراء و 8.252 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر الريال مقابل الجنيه في البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) : 8.231 جنيهًا للشراء و 8.252 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر صرف الريال السعودي في QNB الأهلي : 8.223 جنيهًا للشراء و 8.252 جنيهًا للبيع.

سعر صرف الريال السعودي بالبنوك

سعر الريال السعودي بالبنوك الريال السعودي في المصرف العربى الدولى : 8.223 جنيهًا للشراء و 8.252 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر الريال الآن في اتش اس بى سى HSBC : 8.220 جنيهًا للشراء و 8.250 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزى المصرى : 8.220 جنيهًا للشراء و 8.253 جنيهًا للبيع.

أسعار صرف الريال السعودي

سعر صرف الريال في بنك الإسكندرية : 8.209 جنيهًا للشراء و 8.252 جنيهًا للبيع.

أما عن أسعار صرف الريال السعودي في بنك مصر : 8.195 جنيهًا للشراء و 8.225 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر صرف الريال في البنك الأهلي المصري : 8.195 جنيهًا للشراء و 8.229 جنيهًا للبيع.

سعر الريال الآن

سعر الريال اليوم بالبنوك في بنك قناة السويس : 8.190 جنيهًا للشراء و 8.256 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر صرف الريال السعودي في البنك التجاري الدولي (CIB) : 8.185 جنيهًا للشراء و 8.255 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر الريال مقابل الجنيه في البنك المصرى الخليجى : 8.172 جنيهًا للشراء و 8.258 جنيهًا للبيع.

سعر الريال اليوم

أسعار صرف الريال السعودي في كريدى أجريكول : 8.161 جنيهًا للشراء و 8.253 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر الصرف بالبنوك الريال السعودي في بنك المشرق : 8.140 جنيهًا للشراء و 8.254 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر صرف الريال في بنك الكويت الوطني NBK : 8.138 جنيهًا للشراء و 8.240 جنيهًا للبيع.

سعر صرف الريال السعودي

سعر الصرف بالبنوك الريال السعودي في بنك بلوم : 8.118 جنيهًا للشراء و 8.252 جنيهًا للبيع.

أما عن أسعار صرف الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية : 8.114 جنيهًا للشراء و 8.225 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر الريال مقابل الجنيه في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية : 8.100 جنيهًا للشراء و 8.250 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر الريال الآن في بنك البركة : 8.032 جنيهًا للشراء و 8.252 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر الصرف بالبنوك الريال السعودي في البنك العقاري المصري العربي : 8.013 جنيهًا للشراء و 8.255 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر صرف الريال في ميد بنك : 7.978 جنيهًا للشراء و 8.257 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر صرف الريال في المصرف المتحد : 7.955 جنيهًا للشراء و 8.253 جنيهًا للبيع.

أما عن أسعار صرف الريال السعودي في البنك الأهلى اليونانى : 4.149 جنيهًا للشراء و 4.211 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣