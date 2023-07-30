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سعر اليورو بالبنوك والسوق السوداء اليوم الأحد 30 يوليو 2023

الأرشيفنشر في: 30 يوليو 2023 - 5:25ص / آخر تحديث: 30 يوليو 2023 - 5:25ص
2 دقائق
سعر اليورو اليوم بالبنوك والسوق السوداء
سعر اليورو اليوم بالبنوك والسوق السوداء

ننشر سعر اليورو في مصر اليوم الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣، حيث استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء والبنوك وشركات الصرافة المحلية خلال الفترة الماضية، وفي هذا التقرير سنقوم بعرض كافة المعلومات المحدثة لسعر اليورو في بنوك مصر لحظة بلحظة لكل من يهتم بشراء وبيع اليورو الأوروبي وتداول العملات الأجنبية.

سعر اليورو اليوم الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣

سعر اليورو مقابل الجنيه في مصرف أبوظبى الإسلامى : 34.661 جنيهًا للشراء و 34.763 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر اليورو اليوم بالبنوك في بنك البركة : 34.604 جنيهًا للشراء و 34.763 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر صرف اليورو في اتش اس بى سى HSBC : 34.600 جنيهًا للشراء و 34.770 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو الآن

سعر صرف اليورو في البنك المركزى المصرى : 34.582 جنيهًا للشراء و 34.732 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر صرف اليورو في المصرف العربى الدولى : 34.571 جنيهًا للشراء و 34.772 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر اليورو اليوم بالبنوك في QNB الأهلي : 34.543 جنيهًا للشراء و 34.775 جنيهًا للبيع.

سعر صرف اليورو الأوروبي

سعر صرف اليورو في البنك العقاري المصري العربي : 34.543 جنيهًا للشراء و 34.785 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر اليورو مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية : 34.543 جنيهًا للشراء و 34.785 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر الصرف بالبنوك اليورو الأوروبي في كريدى أجريكول : 34.543 جنيهًا للشراء و 34.785 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه

سعر الصرف بالبنوك اليورو الأوروبي في بنك قناة السويس : 34.543 جنيهًا للشراء و 34.785 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي (CIB) : 34.543 جنيهًا للشراء و 34.794 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر صرف اليورو الأوروبي في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية : 34.540 جنيهًا للشراء و 34.770 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه

سعر الصرف بالبنوك اليورو الأوروبي في بنك بلوم : 34.534 جنيهًا للشراء و 34.794 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك المصرى الخليجى : 34.534 جنيهًا للشراء و 34.794 جنيهًا للبيع.

أما عن أسعار صرف اليورو الأوروبي في البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) : 34.507 جنيهًا للشراء و 34.785 جنيهًا للبيع.

سعر صرف اليورو الأوروبي

سعر صرف اليورو الأوروبي في المصرف المتحد : 34.442 جنيهًا للشراء و 34.751 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر اليورو اليوم بالبنوك في بنك التنمية الصناعية : 34.431 جنيهًا للشراء و 34.672 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر اليورو اليوم بالبنوك في البنك الأهلى اليونانى : 34.431 جنيهًا للشراء و 34.663 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر اليورو الآن في بنك مصر : 34.431 جنيهًا للشراء و 34.660 جنيهًا للبيع.

أما عن أسعار صرف اليورو الأوروبي في البنك الأهلي المصري : 34.406 جنيهًا للشراء و 34.672 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر الصرف بالبنوك اليورو الأوروبي في بنك الكويت الوطني NBK : 34.363 جنيهًا للشراء و 34.672 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر صرف اليورو في بنك المشرق : 33.892 جنيهًا للشراء و 34.061 جنيهًا للبيع.

أما عن سعر اليورو الآن في ميد بنك : 33.253 جنيهًا للشراء و 33.618 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك.. جدول

البنكالشراءالبيع
مصرف أبوظبى الإسلامى
الحركة في البنك: منذ أسبوعين
الحركة لدينا: منذ أسبوع
34.661
34.763
بنك البركة
الحركة في البنك: منذ أسبوعين
الحركة لدينا: منذ أسبوع
34.604
34.763
اتش اس بى سى HSBC
الحركة في البنك: منذ أسبوعين
الحركة لدينا: منذ أسبوع
34.600
34.770
البنك المركزى المصرى
الحركة في البنك: منذ أسبوعين
الحركة لدينا: منذ أسبوع
34.582
34.732
المصرف العربى الدولى
الحركة في البنك: منذ أسبوعين
الحركة لدينا: منذ أسبوع
34.571
34.772
QNB الأهلي
الحركة في البنك: منذ أسبوعين
الحركة لدينا: منذ أسبوع
34.543
34.775
البنك العقاري المصري العربي
الحركة في البنك: منذ أسبوعين
الحركة لدينا: منذ أسبوع
34.543
34.785
بنك الإسكندرية
الحركة في البنك: منذ أسبوعين
الحركة لدينا: منذ أسبوع
34.543
34.785
كريدى أجريكول
الحركة في البنك: منذ أسبوع
الحركة لدينا: منذ أسبوع
34.543
34.785
بنك قناة السويس
الحركة في البنك: منذ أسبوعين
الحركة لدينا: منذ أسبوع
34.543
34.785
البنك التجاري الدولي (CIB)
الحركة في البنك: منذ أسبوعين
الحركة لدينا: منذ أسبوع
34.543
34.794
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
الحركة في البنك: منذ أسبوعين
الحركة لدينا: منذ أسبوع
34.540
34.770
بنك بلوم
الحركة في البنك: منذ أسبوعين
الحركة لدينا: منذ أسبوع
34.534
34.794
البنك المصرى الخليجى
الحركة في البنك: منذ أسبوعين
الحركة لدينا: منذ أسبوع
34.534
34.794
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)
الحركة في البنك: منذ أسبوعين
الحركة لدينا: منذ أسبوع
34.507
34.785
المصرف المتحد
الحركة في البنك: منذ أسبوع
الحركة لدينا: منذ أسبوع
34.442
34.751
بنك التنمية الصناعية
الحركة في البنك: منذ أسبوعين
الحركة لدينا: منذ أسبوع
34.431
34.672
البنك الأهلى اليونانى
الحركة في البنك: منذ أسبوعين
الحركة لدينا: منذ أسبوع
34.431
34.663
بنك مصر
الحركة في البنك: منذ أسبوعين
الحركة لدينا: منذ أسبوع
34.431
34.660
البنك الأهلي المصري
الحركة في البنك: منذ أسبوعين
الحركة لدينا: منذ أسبوع
34.406
34.672
بنك الكويت الوطني NBK
الحركة في البنك: منذ أسبوع
الحركة لدينا: منذ أسبوع
34.363
34.672
بنك المشرق
الحركة في البنك: منذ 3 شهور
الحركة لدينا: منذ أسبوع
33.892
34.061
ميد بنك
الحركة في البنك: منذ 4 شهور
الحركة لدينا: منذ أسبوع
33.253
33.618

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الأرشيفنشر في: 30 يوليو 2023 - 5:25ص / آخر تحديث: 30 يوليو 2023 - 5:25ص
2 دقائق
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