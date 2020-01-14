سعر الذهب اليوم الأربعاء 15 يناير 2020: أسعار الذهب في مصر

Advertisements

سعر الذهب اليوم الأربعاء 15 يناير 2020، تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعًا ملحوظًا، وانخفض سعر الذهب اليوم عيار 21 بقيمة 16 جنيهًا، وسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 نحو 686 جنيهًا مقابل 702 جنيهًا بتعاملات الأمس، وانخفض سعر الذهب اليوم عيار 24 إلى 784 جنيهًا مقابل 804 جنيهًا بتعاملات الأمس، وانخفض أيضاً سعر الذهب اليوم عيار 18 إلى 588 جنيهًا مقابل 603 جنيهًا بتعاملات الأمس.

وجاء انخفاض سعر الذهب محليًا نتيجة انخفاض أسعار الذهب عالميًا وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري.

Advertisements

ويرصد موقع «مصر 365» ، في تقريره التالي ، جدول بآخر أسعار الذهب في الأسواق ، عياراته المختلفة ، وما يطرأ عليه من تغيرات في أسعار الذهب ، وكل مايستجد في سوق الذهب لحظة بلحظة ، حيث يضم الجدول تحديث مستمر لأسعار الذهب «عيار 18 ، عيار 21 ، وعيار 24» ، فضلا عن سعر الجنيه الذهب ، وسعر أوقية الذهب.

Advertisements

سعر الذهب اليوم

Advertisements

اقرأ أيضاً:

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر

الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24794.53 جنيه$49.90
سعر الذهب عيار 22728.33 جنيه$45.75
اسعار الذهب عيار 21695.23 جنيه$43.67
اسعار الذهب عيار 18595.91 جنيه$37.43
سعر الذهب عيار 14463.48 جنيه$29.11
سعر الذهب عيار 12397.27 جنيه$24.95
سعر الذهب عيار 9297.95 جنيه$18.71
اسعار أوقية الذهب24,710 جنيه$1,552
اسعار جنيه الذهب5,562 جنيه$349.33
اسعار كيلو الذهب794,534 جنيه$49,904
Advertisements

متوسط سعر الذهب فى الأيام الماضية فى مصر بأسواق المال

اليومعيار 24عيار 21
12 يناير804.03703.54
11 يناير804.03703.54
10 يناير803.04702.67
9 يناير797.82698.11
8 يناير805.38704.72
7 يناير812.78711.20
6 يناير807.92706.95
5 يناير800.95700.85
4 يناير800.95700.85
3 يناير799.14699.26
2 يناير788.28689.76
1 يناير783.11685.24
31 ديسمبر783.68685.74
30 ديسمبر781.66683.97
29 ديسمبر779.75682.30
28 ديسمبر779.75682.30
27 ديسمبر779.10681.73
26 ديسمبر779.82682.36
25 ديسمبر774.61677.80
24 ديسمبر774.46677.67
23 ديسمبر766.87671.02
22 ديسمبر762.95667.60
21 ديسمبر762.95667.60
20 ديسمبر762.60667.29
19 ديسمبر763.60668.16
18 ديسمبر762.23666.96
17 ديسمبر761.04665.92
16 ديسمبر762.16666.91
15 ديسمبر765.40669.74
14 ديسمبر765.40669.74
13 ديسمبر765.40669.74

وشهدت سعر الذهب حالة من عدم الاستقرار منذ نشوب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، حيث نشبت الحرب بين أكبر اقتصادين في العالم عن طريق فرض العديد من الرسوم الجمركية على واردات الدولة الصينية، التي كانت تقوم بدورها بالرد على القرارات الأمريكية، وخلال الوقت الراهن تسير خطوات نحو إجراء مفاوضات بين الدولتين وسط حالة من الترقب بين المستثمرين الذين يلجئون في معظم الأوقات إلى الذهب باعتبار أنه ملاذ آمن للاستثمار.

Advertisements
الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق