سعر الذهب اليوم الأربعاء 15 يناير 2020: أسعار الذهب في مصر

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سعر الذهب اليوم الأربعاء 15 يناير 2020، تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجعًا ملحوظًا، وانخفض سعر الذهب اليوم عيار 21 بقيمة 16 جنيهًا، وسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 نحو 686 جنيهًا مقابل 702 جنيهًا بتعاملات الأمس، وانخفض سعر الذهب اليوم عيار 24 إلى 784 جنيهًا مقابل 804 جنيهًا بتعاملات الأمس، وانخفض أيضاً سعر الذهب اليوم عيار 18 إلى 588 جنيهًا مقابل 603 جنيهًا بتعاملات الأمس.

وجاء انخفاض سعر الذهب محليًا نتيجة انخفاض أسعار الذهب عالميًا وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري.

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ويرصد موقع «مصر 365» ، في تقريره التالي ، جدول بآخر أسعار الذهب في الأسواق ، عياراته المختلفة ، وما يطرأ عليه من تغيرات في أسعار الذهب ، وكل مايستجد في سوق الذهب لحظة بلحظة ، حيث يضم الجدول تحديث مستمر لأسعار الذهب «عيار 18 ، عيار 21 ، وعيار 24» ، فضلا عن سعر الجنيه الذهب ، وسعر أوقية الذهب.

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سعر الذهب اليوم

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متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 794.53 جنيه $49.90 سعر الذهب عيار 22 728.33 جنيه $45.75 اسعار الذهب عيار 21 695.23 جنيه $43.67 اسعار الذهب عيار 18 595.91 جنيه $37.43 سعر الذهب عيار 14 463.48 جنيه $29.11 سعر الذهب عيار 12 397.27 جنيه $24.95 سعر الذهب عيار 9 297.95 جنيه $18.71 اسعار أوقية الذهب 24,710 جنيه $1,552 اسعار جنيه الذهب 5,562 جنيه $349.33 اسعار كيلو الذهب 794,534 جنيه $49,904

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متوسط سعر الذهب فى الأيام الماضية فى مصر بأسواق المال

اليوم عيار 24 عيار 21 12 يناير 804.03 703.54 11 يناير 804.03 703.54 10 يناير 803.04 702.67 9 يناير 797.82 698.11 8 يناير 805.38 704.72 7 يناير 812.78 711.20 6 يناير 807.92 706.95 5 يناير 800.95 700.85 4 يناير 800.95 700.85 3 يناير 799.14 699.26 2 يناير 788.28 689.76 1 يناير 783.11 685.24 31 ديسمبر 783.68 685.74 30 ديسمبر 781.66 683.97 29 ديسمبر 779.75 682.30 28 ديسمبر 779.75 682.30 27 ديسمبر 779.10 681.73 26 ديسمبر 779.82 682.36 25 ديسمبر 774.61 677.80 24 ديسمبر 774.46 677.67 23 ديسمبر 766.87 671.02 22 ديسمبر 762.95 667.60 21 ديسمبر 762.95 667.60 20 ديسمبر 762.60 667.29 19 ديسمبر 763.60 668.16 18 ديسمبر 762.23 666.96 17 ديسمبر 761.04 665.92 16 ديسمبر 762.16 666.91 15 ديسمبر 765.40 669.74 14 ديسمبر 765.40 669.74 13 ديسمبر 765.40 669.74

وشهدت سعر الذهب حالة من عدم الاستقرار منذ نشوب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، حيث نشبت الحرب بين أكبر اقتصادين في العالم عن طريق فرض العديد من الرسوم الجمركية على واردات الدولة الصينية، التي كانت تقوم بدورها بالرد على القرارات الأمريكية، وخلال الوقت الراهن تسير خطوات نحو إجراء مفاوضات بين الدولتين وسط حالة من الترقب بين المستثمرين الذين يلجئون في معظم الأوقات إلى الذهب باعتبار أنه ملاذ آمن للاستثمار.