سعر الذهب اليوم الأحد 19 يناير 2020 | أسعار الذهب اليوم في مصر

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سعر الذهب اليوم الأحد 19 يناير 2020، استقر سعر الذهب اليوم عيار 21 عند 684 جنيه، وسجل سعر الذهب اليوم عيار 24 مبلغ 782 جنيه، واستقر أيضاً سعر الذهب اليوم عيار 18 عند 585 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 5472 جنيه.

ويرصد موقع «مصر 365» ، في تقريره التالي ، جدول بآخر أسعار الذهب في الأسواق المصرية بعياراته المختلفة ، وما يطرأ علي سعر الذهب من تغيرات في أسعار الذهب ، وكل مايستجد في سوق الذهب لحظة بلحظة ، حيث يضم الجدول تحديث مستمر لأسعار الذهب «عيار 18 ، عيار 21 ، وعيار 24» ، فضلا عن سعر الجنيه الذهب ، وسعر أوقية الذهب.

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سعر الذهب اليوم

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متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر

الوحدةجنيه مصرىدولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24792.80 جنيه$50.09
سعر الذهب عيار 22726.74 جنيه$45.91
اسعار الذهب عيار 21693.71 جنيه$43.83
اسعار الذهب عيار 18594.61 جنيه$37.57
سعر الذهب عيار 14462.47 جنيه$29.22
سعر الذهب عيار 12396.40 جنيه$25.04
سعر الذهب عيار 9297.30 جنيه$18.78
اسعار أوقية الذهب24,656 جنيه$1,558
اسعار جنيه الذهب5,550 جنيه$350.62
اسعار كيلو الذهب792,796 جنيه$50,087
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متوسط سعر الذهب فى الأيام الماضية فى مصر بأسواق المال

اليومعيار 24عيار 21
18 يناير792.80693.91
17 يناير792.77693.69
16 يناير790.87692.03
15 يناير793.97694.74
14 يناير790.09691.34
13 يناير793.56694.38
12 يناير804.03703.54
11 يناير804.03703.54
10 يناير803.04702.67
9 يناير797.82698.11
8 يناير805.38704.72
7 يناير812.78711.20
6 يناير807.92706.95
5 يناير800.95700.85
4 يناير800.95700.85
3 يناير799.14699.26
2 يناير788.28689.76
1 يناير783.11685.24
31 ديسمبر783.68685.74
30 ديسمبر781.66683.97
29 ديسمبر779.75682.30
28 ديسمبر779.75682.30
27 ديسمبر779.10681.73
26 ديسمبر779.82682.36
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وشهدت سعر الذهب حالة من عدم الاستقرار منذ نشوب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، حيث نشبت الحرب بين أكبر اقتصادين في العالم عن طريق فرض العديد من الرسوم الجمركية على واردات الدولة الصينية، التي كانت تقوم بدورها بالرد على القرارات الأمريكية، وخلال الوقت الراهن تسير خطوات نحو إجراء مفاوضات بين الدولتين وسط حالة من الترقب بين المستثمرين الذين يلجئون في معظم الأوقات إلى الذهب باعتبار أنه ملاذ آمن للاستثمار.

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