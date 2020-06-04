سعر الذهب اليوم الخميس 4 يونيو 2020: ارتفاع جديد بأسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم الخميس 4 يونيو 2020، ارتفع سعر الذهب اليوم عيار 24 الي 880 جنيه بارتفاع قدرة 6 جنيهات عن أسعار الذهب في بداية التعاملات، وارتفع سعر الذهب اليوم عيار 21 إلى 770 جنيه بارتفاع قدره 4 جنيه، ووصل سعر الذهب اليوم عيار 18 إلى 660 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الي 6112 جنيه.

ننشر سعر الذهب اليوم من خلال متابعة موقع «مصر 365» ، جدول بآخر أسعار الذهب في الأسواق المصرية بعياراته المختلفة ، وما يطرأ على سعر الذهب من تغيرات في أسعار الذهب ، وكل مايستجد في سوق الذهب لحظة بلحظة ، حيث يضم الجدول تحديث مستمر لاسعار الذهب «عيار 18 ، عيار 21 ، وعيار 24» ، فضلا عن سعر الجنيه الذهب ، وسعر أوقية الذهب.

وترتبط أسعار الذهب فى مصر بالكثير من العوامل منها ما يتعلق بعوامل العرض والطلب وسعر اوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر الدولار الأمريكي، وهي أهم العوامل التي يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار، لكن مع تراجع سعر الدولار مؤخراً في مصر تسبب هذا الأمر في إبطاء موجة صعود أسعار الذهب رغم ارتفاع أسعار الذهب العالمية.

سعر الذهب اليوم

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متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 889.57 جنيه $55.85 سعر الذهب عيار 22 815.45 جنيه $51.19 اسعار الذهب عيار 21 778.39 جنيه $48.87 اسعار الذهب عيار 18 667.19 جنيه $41.88 سعر الذهب عيار 14 518.92 جنيه $32.58 سعر الذهب عيار 12 444.79 جنيه $27.92 سعر الذهب عيار 9 333.59 جنيه $20.94 اسعار أوقية الذهب 27,666 جنيه $1,737 اسعار جنيه الذهب 6,227 جنيه $390.93 اسعار كيلو الذهب 889,571 جنيه $55,846

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متوسط سعر الذهب فى الأيام الماضية فى مصر بأسواق المال

اليوم عيار 24 عيار 21 1 يونيو 891.00 779.65 31 مايو 879.24 769.35 30 مايو 880.51 770.47 29 مايو 880.99 770.89 28 مايو 876.40 766.87 27 مايو 871.38 762.48 26 مايو 873.11 763.99 25 مايو 881.58 771.40 24 مايو 884.32 773.79 23 مايو 883.91 773.44 22 مايو 885.33 774.68 21 مايو 881.80 771.60 20 مايو 889.74 778.54 19 مايو 886.43 775.65 18 مايو 880.13 770.14 17 مايو 882.72 772.40 16 مايو 881.77 771.57 15 مايو 881.88 771.67 14 مايو 876.68 767.12 13 مايو 869.29 760.65 12 مايو 862.22 754.46 11 مايو 860.00 752.52 10 مايو 863.75 755.80 9 مايو 852.69 746.12 8 مايو 862.78 754.95 7 مايو 869.98 761.25 6 مايو 853.29 746.65 5 مايو 864.04 756.05 4 مايو 862.55 754.75 3 مايو 860.93 753.33

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وشهدت سعر الذهب حالة من عدم الاستقرار منذ نشوب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، حيث نشبت الحرب بين أكبر اقتصادين في العالم عن طريق فرض العديد من الرسوم الجمركية على واردات الدولة الصينية، التي كانت تقوم بدورها بالرد على القرارات الأمريكية، وخلال الوقت الراهن تسير خطوات نحو إجراء مفاوضات بين الدولتين وسط حالة من الترقب بين المستثمرين الذين يلجئون في معظم الأوقات إلى الذهب باعتبار أنه ملاذ آمن للاستثمار.

ويشكل الذهب جزءا كبيرا من صادرات مصر من الحلي والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب الخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.