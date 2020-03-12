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وزارة الصحة تعلن اكتشاف 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة سيدة بالدقهلية
كورونا يتسبب في غلق مدرسة سيتي الدولية وعزل ذاتي لطلابها ومعلميها
بعد حادث قطاري روض الفرج.. النقل تقرر وقف حركة القطارات بالجمهورية
هبوط أرضي بالعبور بسبب موجة الطقس السيء
السكك الحديد تكشف عن تفاصيل حادث تصادم قطاري روض الفرج
منذ 6 ساعات
عاجل: اصطدام قطارين في إمبابة بسبب سوء الأحوال الجوية
منذ 6 ساعات
سعر الذهب اليوم الخميس 12 مارس 2020: تراجع كبير لأسعار الذهب اليوم في مصر
منذ 7 ساعات
“نعتذرلكم عن الانقطاعات”.. رئيس الوزراء يوجه رسالة للمواطنين المتضررين
منذ 8 ساعات
“الري” تكشف موعد ذروة الأمطار: “حتى 6 مساء”
منذ 8 ساعات
“نوعية الهواء” توضح منسوب التلوث خلال “منخفض التنين”
مصر
أخبار مصر
منذ 38 ثانية
وزارة الصحة تعلن اكتشاف 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة سيدة بالدقهلية
منذ ساعتين
كورونا يتسبب في غلق مدرسة سيتي الدولية وعزل ذاتي لطلابها ومعلميها
منذ ساعتين
بعد حادث قطاري روض الفرج.. النقل تقرر وقف حركة القطارات بالجمهورية
منذ 4 ساعات
هبوط أرضي بالعبور بسبب موجة الطقس السيء
منذ 4 ساعات
السكك الحديد تكشف عن تفاصيل حادث تصادم قطاري روض الفرج
منذ 6 ساعات
عاجل: اصطدام قطارين في إمبابة بسبب سوء الأحوال الجوية
اقتصاد
منذ 6 ساعات
سعر الذهب اليوم الخميس 12 مارس 2020: تراجع كبير لأسعار الذهب اليوم في مصر
منذ 9 ساعات
ارتفاع أسعار الذهب بسبب حظر السفر للولايات المتحدة الأمريكية
منذ 10 ساعات
خبراء مصرفيون يتوقعون تراجع الجنيه أمام الدولار بسبب “كورونا”
منذ 11 ساعة
“كابيتال إيكونوميكس” يتوقع خفض الفائدة أبريل المقبل
منذ 11 ساعة
تراجع الدولار عالميا خلال تعاملات اليوم
منذ 15 ساعة
اسعار الحديد والاسمنت اليوم الخميس 12 مارس 2020: اسعار الحديد والاسمنت اليوم فى مصر
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أخبار الرياضة
منذ يوم واحد
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منذ يوم واحد
الكاف يؤكد رسمياً احتمالية إقامة المباريات القارية بدون جمهور بسبب فيروس كورونا
منذ يوم واحد
أنفيلد رود جاهز لاستضافة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال الليلة بعيداً عن كورونا
عربي ودولي
عربي ودولي
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“رحلات رجال الأعمال”: خسائر تصل إلى 820 مليار دولار بسبب كورونا
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بينهم مصريين.. الصحة السعودية تعلن أعداد المصابين بفيروس كورونا
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