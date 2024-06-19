سعر الريال السعودي اليوم: صفحة محدثة طوال اليوم

مرحبًا بكم في صفحة سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، هي خدمة مجانية مقدمة من بوابة مصر 365 الخدمية.

هنا تجدون أحدث الأسعار المحدثة على مدار الساعة لضمان دقة المعلومات. يعتمد الجدول أدناه على البيانات الصادرة من المصادر الرسمية في البنوك المصرية.

البنكسعر الشراءسعر البيع
البنك المركزي المصري12.78 12.82
بنك مصر12.77 12.81
كريدي أجريكول12.77 12.82
البنك العربي الأفريقي الدولي12.45 12.83
بنك البركة12.72 12.81
البنك الأهلي الكويتي12.77 12.80
مصرف أبوظبي الإسلامي12.84 12.86
ميد بنك12.74 12.81
بنك قناة السويس12.73 12.82
البنك الأهلي المصري12.77 12.81
المصرف المتحد12.36 12.81
بنك الكويت الوطني12.70 12.83
البنك المصري لتنمية الصادرات12.78 12.81
بنك الاستثمار العربي12.76 12.81
البنك العقارى المصرى العربى12.45 12.81
بنك التنمية الصناعية12.67 12.83
بنك أبوظبي التجاري12.47 12.82
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية12.61 12.82
البنك التجاري الدولي12.72 12.81
بنك الإمارات دبي الوطني12.71 12.82
المصرف العربي الدولي12.78 12.81
بنك الإسكندرية12.78 12.81
البنك الأهلي المتحد12.80 12.82
بنك فيصل الإسلامي12.74 12.81
بنك HSBC12.80 12.82
بنك قطر الوطني12.68 12.81

التغيرات السابقة لسعر اليورو في مصر

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تغيرات بسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 08:35 صباحا

أسعار العملات في البنوك والسوق السوداء وأسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار العملات في البنوك والسوق السوداء وأسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الريال السعودي اليوم بالبنوك والسوق السوداء في مصر

سعر الريال السعودي اليوم بالبنوك والسوق السوداء في مصر