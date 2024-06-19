سعر الدولار اليوم: صفحة محدثة طوال اليوم

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هنا تجدون أحدث الأسعار المحدثة على مدار الساعة لضمان دقة المعلومات. يعتمد الجدول أدناه على البيانات الصادرة من المصادر الرسمية في البنوك المصرية.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك المركزي المصري 47.95 48.08 بنك مصر 47.95 48.05 كريدي أجريكول 47.96 48.06 البنك العربي الأفريقي الدولي 47.95 48.05 بنك البركة 47.95 48.05 البنك الأهلي الكويتي 47.98 48.08 مصرف أبوظبي الإسلامي 48.15 48.25 ميد بنك 47.90 48.00 بنك قناة السويس 47.95 48.05 البنك الأهلي المصري 47.95 48.05 المصرف المتحد 47.95 48.05 بنك الكويت الوطني 47.94 48.04 البنك المصري لتنمية الصادرات 47.95 48.05 بنك الاستثمار العربي 47.95 48.05 البنك العقارى المصرى العربى 47.95 48.05 بنك التنمية الصناعية 48.02 48.12 بنك أبوظبي التجاري 47.95 48.05 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 48.00 48.10 البنك التجاري الدولي 47.95 48.05 بنك الإمارات دبي الوطني 47.95 48.05 المصرف العربي الدولي 47.95 48.05 بنك الإسكندرية 47.95 48.05 البنك الأهلي المتحد 48.00 48.10 بنك فيصل الإسلامي 47.95 48.05 بنك HSBC 48.00 48.10 بنك قطر الوطني 47.93 48.03