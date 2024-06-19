سعر الدولار اليوم: صفحة محدثة طوال اليوم

مرحبًا بكم في صفحة سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، هي خدمة مجانية مقدمة من بوابة مصر 365 الخدمية.

هنا تجدون أحدث الأسعار المحدثة على مدار الساعة لضمان دقة المعلومات. يعتمد الجدول أدناه على البيانات الصادرة من المصادر الرسمية في البنوك المصرية.

البنكسعر الشراءسعر البيع
البنك المركزي المصري47.95 48.08
بنك مصر47.95 48.05
كريدي أجريكول47.96 48.06
البنك العربي الأفريقي الدولي47.95 48.05
بنك البركة47.95 48.05
البنك الأهلي الكويتي47.98 48.08
مصرف أبوظبي الإسلامي48.15 48.25
ميد بنك47.90 48.00
بنك قناة السويس47.95 48.05
البنك الأهلي المصري47.95 48.05
المصرف المتحد47.95 48.05
بنك الكويت الوطني47.94 48.04
البنك المصري لتنمية الصادرات47.95 48.05
بنك الاستثمار العربي47.95 48.05
البنك العقارى المصرى العربى47.95 48.05
بنك التنمية الصناعية48.02 48.12
بنك أبوظبي التجاري47.95 48.05
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية48.00 48.10
البنك التجاري الدولي47.95 48.05
بنك الإمارات دبي الوطني47.95 48.05
المصرف العربي الدولي47.95 48.05
بنك الإسكندرية47.95 48.05
البنك الأهلي المتحد48.00 48.10
بنك فيصل الإسلامي47.95 48.05
بنك HSBC48.00 48.10
بنك قطر الوطني47.93 48.03

التغيرات السابقة لسعر الدولار في مصر

تحرك أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 01:25 مساءًا

تحديث 12:15 مساءًا: تحرك بقيمة 3 قرشًا لسعر الدولار الأمريكي الآن مقابل الجنيه

تغيرات بسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري والبنك الأهلي المتحد يتصدر الشراء: تحديث 10:20 صباحا

تغيرات بسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 09:05 صباحا

تغيرات بسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري وميد بنك يتصدر الشراء: تحديث 08:40 صباحا

تحديث 03:45 مساءًا: تحرك بقيمة 2 قرشًا لسعر الدولار الأمريكي الآن مقابل الجنيه

تحديث 03:40 مساءًا: تحرك بقيمة 5 قرشًا لسعر الدولار الأمريكي الآن مقابل الجنيه

تحديث 03:35 مساءًا: تحرك بقيمة 5 قرشًا لسعر الدولار الأمريكي الآن مقابل الجنيه