سعر اليورو اليوم: صفحة محدثة طوال اليوم

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هنا تجدون أحدث الأسعار المحدثة على مدار الساعة لضمان دقة المعلومات. يعتمد الجدول أدناه على البيانات الصادرة من المصادر الرسمية في البنوك المصرية.

البنكسعر الشراءسعر البيع
البنك المركزي المصري51.87 52.04
بنك مصر51.92 52.37
كريدي أجريكول51.85 52.04
البنك العربي الأفريقي الدولي51.84 52.02
بنك البركة51.84 52.01
البنك الأهلي الكويتي51.80 51.99
مصرف أبوظبي الإسلامي52.06 52.23
ميد بنك51.74 52.02
بنك قناة السويس51.84 52.01
البنك الأهلي المصري52.08 52.33
المصرف المتحد51.58 52.01
بنك الكويت الوطني51.83 52.00
البنك المصري لتنمية الصادرات51.84 52.03
بنك الاستثمار العربي51.84 52.01
البنك العقارى المصرى العربى51.84 52.02
بنك التنمية الصناعية51.92 52.07
بنك أبوظبي التجاري51.84 52.01
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية51.90 52.06
البنك التجاري الدولي51.84 52.04
بنك الإمارات دبي الوطني51.92 52.32
المصرف العربي الدولي51.84 52.01
بنك الإسكندرية51.82 52.03
البنك الأهلي المتحد51.90 52.06
بنك فيصل الإسلامي51.84 52.02
بنك HSBC51.90 52.08
بنك قطر الوطني51.82 52.00

التغيرات السابقة لسعر اليورو في مصر

تحديث 02:40 مساءًا: تحرك بقيمة 2 قرشًا لسعر اليورو الآن مقابل الجنيه

تغيرات بسعر اليورو مقابل الجنيه المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 01:25 مساءًا

تغيرات بسعر اليورو مقابل الجنيه المصري وبنك الكويت الوطني يتصدر الشراء: تحديث 12:15 مساءًا

تحرك أسعار اليورو أمام الجنيه والبنك الأهلي المتحد يتصدر الشراء: تحديث 10:20 صباحا

تحرك أسعار اليورو أمام الجنيه ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 08:55 صباحا

تحرك أسعار اليورو أمام الجنيه ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 03:45 مساءًا

تحرك أسعار اليورو أمام الجنيه و يتصدر الشراء: تحديث 02:15 مساءًا

تحديث 01:15 مساءًا: تحرك بقيمة 1 قرشًا لسعر اليورو الآن مقابل الجنيه