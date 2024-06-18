تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 3577 للشراء في تحديث 03:00 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الثلاثاء 18 يونيو الساعة 3:00 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

تراجع سعر عيار 24 ليسجل 3566 جنيهًا للبيع و3577 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 17 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

كما شهد سعر عيار 22 تراجعًا بقيمة 16 جنيهًا ليبلغ 3269 جنيهًا للبيع و3279 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3274 جنيهًا للبيع و3295 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3120 جنيهًا للبيع و3130 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 15 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3125 جنيهًا للبيع و 3145 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 2674 جنيهًا للبيع و2683 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 13 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2679 جنيهًا للبيع و2696 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 14 انخفاضًا ليصل إلى 2080 جنيهًا للبيع و2087 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 10 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2083 جنيهًا للبيع و2097 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 12 انخفاضًا ليصبح 1783 جنيهًا للبيع و1789 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 8 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 1786 جنيهًا للبيع و1797 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الاونصة ليصل إلى 110894 جنيهًا للبيع و111249 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 533 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب ليسجل 24960 جنيهًا للبيع و25040 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 120 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

وشهد سعر الكيلو تراجعًا بقيمة 17143 جنيهًا ليبلغ 3565714 جنيهًا للبيع و3577143 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3571429 جنيهًا للبيع و3594286 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 18 يونيو الساعة 3:00 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3130 جنيه للشراء، وللبيع 3120 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 15650 جنيه للشراء، وللبيع 15600 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 31300 جنيه للشراء، وللبيع 31200 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 78250 جنيه للشراء، وللبيع 78000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 156500 جنيه للشراء، وللبيع 156000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 313000 جنيه للشراء، وللبيع 312000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 469500 جنيه للشراء، وللبيع 468000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 626000 جنيه للشراء، وللبيع 624000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 782500 جنيه للشراء، وللبيع 780000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.