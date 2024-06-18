ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 3589 للشراء في تحديث 05:50 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الثلاثاء 18 يونيو الساعة 5:50 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

ارتفع سعر عيار 24 ليسجل 3577 جنيهًا للبيع و3589 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 12 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

وشهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بقيمة 11 جنيهًا ليبلغ 3279 جنيهًا للبيع و3290 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3269 جنيهًا للبيع و3279 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3130 جنيهًا للبيع و3140 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 10 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3120 جنيهًا للبيع و 3130 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 2683 جنيهًا للبيع و2691 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 8 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2674 جنيهًا للبيع و2683 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصل إلى 2087 جنيهًا للبيع و2093 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 6 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2080 جنيهًا للبيع و2087 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصبح 1789 جنيهًا للبيع و1794 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 1783 جنيهًا للبيع و1789 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 111249 جنيهًا للبيع و111605 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 356 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليسجل 25040 جنيهًا للبيع و25120 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 80 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

كما شهد سعر الكيلو ارتفاعًا بقيمة 11428 جنيهًا ليبلغ 3577143 جنيهًا للبيع و3588571 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3565714 جنيهًا للبيع و3577143 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 18 يونيو الساعة 5:50 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3140 جنيه للشراء، وللبيع 3130 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 15700 جنيه للشراء، وللبيع 15650 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 31400 جنيه للشراء، وللبيع 31300 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 78500 جنيه للشراء، وللبيع 78250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 157000 جنيه للشراء، وللبيع 156500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 314000 جنيه للشراء، وللبيع 313000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 471000 جنيه للشراء، وللبيع 469500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 628000 جنيه للشراء، وللبيع 626000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 785000 جنيه للشراء، وللبيع 782500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.