تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 3583 للشراء في تحديث 09:32 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 19 يونيو الساعة 9:32 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

سجل سعر عيار 24 انخفاضًا ليصل إلى 3571 جنيهًا للبيع و3583 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 6 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3577 جنيهًا للبيع و3589 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 22 انخفاضًا ليصبح 3274 جنيهًا للبيع و3284 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 6 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3279 جنيهًا للبيع و3290 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 3125 جنيهًا للبيع و3135 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 18 ليسجل 2679 جنيهًا للبيع و2687 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 4 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

وشهد سعر عيار 14 تراجعًا بقيمة 3 جنيهًا ليبلغ 2083 جنيهًا للبيع و2090 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 2087 جنيهًا للبيع و2093 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 1786 جنيهًا للبيع و1791 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 3 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 1789 جنيهًا للبيع و 1794 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الاونصة ليصل إلى 111071 جنيهًا للبيع و111427 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 178 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 111249 جنيهًا للبيع و111605 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصل إلى 25000 جنيهًا للبيع و25080 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 40 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 25040 جنيهًا للبيع و25120 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الكيلو انخفاضًا ليصبح 3571429 جنيهًا للبيع و3582857 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5714 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3577143 جنيهًا للبيع و3588571 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 19 يونيو الساعة 9:32 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 3135 جنيه للشراء، وللبيع 3125 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 15675 جنيه للشراء، وللبيع 15625 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 31350 جنيه للشراء، وللبيع 31250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 78375 جنيه للشراء، وللبيع 78125 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 156750 جنيه للشراء، وللبيع 156250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 313500 جنيه للشراء، وللبيع 312500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 470250 جنيه للشراء، وللبيع 468750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 627000 جنيه للشراء، وللبيع 625000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 783750 جنيه للشراء، وللبيع 781250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.