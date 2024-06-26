تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 3611 للشراء في تحديث 02:20 صباحا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 26 يونيو الساعة 2:20 صباحًا. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 3589 جنيهًا للبيع و3611 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 6 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3594 جنيهًا للبيع و3617 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 22 انخفاضًا ليصل إلى 3290 جنيهًا للبيع و3310 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 6 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3295 جنيهًا للبيع و3316 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 انخفاضًا ليصبح 3140 جنيهًا للبيع و3160 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3145 جنيهًا للبيع و3165 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 2691 جنيهًا للبيع و2709 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 4 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 14 ليسجل 2093 جنيهًا للبيع و2107 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 3 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

وشهد سعر عيار 12 تراجعًا بقيمة 3 جنيهًا ليبلغ 1794 جنيهًا للبيع و1806 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 1797 جنيهًا للبيع و1809 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 111605 جنيهًا للبيع و112315 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 178 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 111782 جنيهًا للبيع و 112493 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 25120 جنيهًا للبيع و25280 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 40 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 25160 جنيهًا للبيع و25320 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الكيلو انخفاضًا ليصل إلى 3588571 جنيهًا للبيع و3611429 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 5714 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3594286 جنيهًا للبيع و3617143 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 26 يونيو الساعة 2:20 صباحًا )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 3160 جنيه للشراء، وللبيع 3140 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 15800 جنيه للشراء، وللبيع 15700 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 31600 جنيه للشراء، وللبيع 31400 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 79000 جنيه للشراء، وللبيع 78500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 158000 جنيه للشراء، وللبيع 157000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 316000 جنيه للشراء، وللبيع 314000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 474000 جنيه للشراء، وللبيع 471000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 632000 جنيه للشراء، وللبيع 628000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 790000 جنيه للشراء، وللبيع 785000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.