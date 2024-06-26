تغيرات بسعر اليورو مقابل الجنيه المصري وبنك التنمية الصناعية يتصدر الشراء: تحديث 09:00 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار اليورو اليوم في مصر الأربعاء 26 يونيو الساعة 9:00 صباحًا. حيث يُعد اليورو من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار اليورو ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر اليورو الحالي.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

أعلى سعر لشراء اليورو بالبنوك الآن تجده في بنك التنمية الصناعية حيث تراجع اليورو بمقدار 4 قرشًا ليصل إلى 51.85 جنيهًا.

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: اليورو يسجل 51.79 جنيها للشراء و 51.96 جنيها للبيع.

بنك مصر: بلغ سعر شراء اليورو 51.73 جنيها، وسعر البيع 52.03 جنيها.

كريدي أجريكول: قيمة اليورو للشراء هي 51.74 جنيها، وللبيع 52.04 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 51.76 جنيها، وسعر البيع هو 52.03 جنيها.

بنك البركة: سعر اليورو الآن 51.77 جنيها للشراء و 51.92 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: شراء اليورو بسعر 51.76 جنيها وبيعه بسعر 51.92 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: قيمة اليورو للشراء هي 51.77 جنيها، وللبيع 51.92 جنيها.

ميد بنك: استقر سعر اليورو للشراء عند 51.77 جنيها، وللبيع عند 52.14 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر اليورو للشراء هو 51.75 جنيها، وللبيع 51.90 جنيها.

البنك الأهلي المصري: شراء اليورو بسعر 51.75 جنيها وبيعه بسعر 51.90 جنيها.

المصرف المتحد: اليورو يسجل 51.54 جنيها للشراء و 52.02 جنيها للبيع.

بنك الكويت الوطني: سعر الشراء لعملة اليورو هو 51.78 جنيها، وسعر البيع هو 52.00 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: اليورو يسجل 51.75 جنيها للشراء و 51.90 جنيها للبيع.

بنك الاستثمار العربي: اليورو يسجل 51.70 جنيها للشراء و 51.94 جنيها للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: استقر سعر اليورو للشراء عند 51.74 جنيها، وللبيع عند 51.90 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر اليورو للشراء هو 51.85 جنيها، وللبيع 51.12 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: اليورو يسجل 51.71 جنيها للشراء و 51.87 جنيها للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: استقر سعر اليورو للشراء عند 51.75 جنيها، وللبيع عند 51.90 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 51.75 جنيها، وسعر البيع هو 51.92 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: استقر سعر اليورو للشراء عند 51.75 جنيها، وللبيع عند 51.90 جنيها.

المصرف العربي الدولي: شراء اليورو بسعر 51.81 جنيها وبيعه بسعر 52.03 جنيها.

بنك الإسكندرية: قيمة اليورو للشراء هي 51.73 جنيها، وللبيع 51.90 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر اليورو الآن 51.78 جنيها للشراء و 52.05 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: سعر اليورو للشراء هو 51.75 جنيها، وللبيع 51.90 جنيها.

بنك HSBC: سجل سعر اليورو 51.77 جنيها للشراء و 51.92 للبيع.

بنك قطر الوطني: سعر اليورو للشراء هو 51.73 جنيها، وللبيع 51.88 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.