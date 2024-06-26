تحديث 09:00 صباحا: تحرك بقيمة 1 قرشًا لسعر الريال السعودي الآن مقابل الجنيه

يبحث الكثيرون عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 26 يونيو الساعة 9:00 صباحًا. حيث يُعد الريال السعودي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الريال السعودي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الريال السعودي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الريال السعودي الحالية.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي الكويتي والبنك الأهلي المتحد حيث شهد الريال السعودي انخفاضًا أمام الجنيه المصري بقيمة 1 قرشًا ليسجل 12.89 جنيهًا.

سعر ريال سعودي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.88 جنيها، وللبيع عند 12.91 جنيها.

بنك مصر: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.88 جنيها، وللبيع 12.91 جنيها.

كريدي أجريكول: الريال السعودي يسجل 12.87 جنيها للشراء و 12.92 جنيها للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: الريال السعودي يسجل 12.55 جنيها للشراء و 12.93 جنيها للبيع.

بنك البركة: سعر الريال السعودي الآن 12.82 جنيها للشراء و 12.92 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.89 جنيها، وللبيع 12.92 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.89 جنيها، وللبيع عند 12.92 جنيها.

ميد بنك: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.87 جنيها، وللبيع عند 12.94 جنيها.

بنك قناة السويس: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.83 جنيها، وللبيع 12.92 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سجل سعر الريال السعودي 12.88 جنيها للشراء و 12.91 للبيع.

المصرف المتحد: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.46 جنيها، وللبيع 12.91 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.79 جنيها، وسعر البيع هو 12.92 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: شراء الريال السعودي بسعر 12.88 جنيها وبيعه بسعر 12.91 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.86 جنيها، وللبيع عند 12.91 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سجل سعر الريال السعودي 12.55 جنيها للشراء و 12.91 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.80 جنيها، وسعر البيع هو 12.97 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سجل سعر الريال السعودي 12.56 جنيها للشراء و 12.91 للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: شراء الريال السعودي بسعر 12.69 جنيها وبيعه بسعر 12.91 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سجل سعر الريال السعودي 12.82 جنيها للشراء و 12.91 للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.81 جنيها، وللبيع 12.92 جنيها.

المصرف العربي الدولي: الريال السعودي يسجل 12.88 جنيها للشراء و 12.91 جنيها للبيع.

بنك الإسكندرية: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.88 جنيها، وسعر البيع 12.91 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: الريال السعودي يسجل 12.89 جنيها للشراء و 12.92 جنيها للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.84 جنيها، وسعر البيع 12.91 جنيها.

بنك HSBC: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.89 جنيها، وللبيع 12.92 جنيها.

بنك قطر الوطني: سجل سعر الريال السعودي 12.75 جنيها للشراء و 12.91 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الريال السعودي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الريال السعودي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.