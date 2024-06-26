تغيرات بسعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري والبنك الأهلي المصري يتصدر الشراء: تحديث 09:00 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الدرهم الإماراتي اليوم في مصر ليوم الأربعاء 26 يونيو الساعة 9:00 صباحًا. حيث يُعتبر الدرهم الإماراتي عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الدرهم الإماراتي تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الدرهم الإماراتي الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الدرهم الإماراتي.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي الآن

أفضل سعر لشراء الدرهم الإماراتي حاليًا متوفر في البنك الأهلي المصري وبنك مصر حيث انخفض الدرهم الإماراتي بمقدار 1 قرشًا ليصل إلى 13.17 جنيهًا

سعر درهم إماراتي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.15 جنيها، وسعر البيع هو 13.19 جنيها.

بنك مصر: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.17 جنيها، وسعر البيع هو 13.19 جنيها.

كريدي أجريكول: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.14 جنيها، وسعر البيع 13.18 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 12.99 جنيها، وللبيع 13.19 جنيها.

بنك البركة: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.16 جنيها للشراء و 13.19 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.16 جنيها، وسعر البيع 13.19 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.16 جنيها وبيعه بسعر 13.19 جنيها.

ميد بنك: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.15 جنيها للشراء و 13.22 للبيع.

بنك قناة السويس: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.14 جنيها للشراء و 13.19 للبيع.

البنك الأهلي المصري: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.17 جنيها للشراء و 13.19 للبيع.

المصرف المتحد: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 12.89 جنيها، وسعر البيع هو 13.18 جنيها.

بنك الكويت الوطني: الدرهم الإماراتي يسجل 13.02 جنيها للشراء و 13.24 جنيها للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: الدرهم الإماراتي يسجل 13.16 جنيها للشراء و 13.19 جنيها للبيع.

بنك الاستثمار العربي: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.15 جنيها، وسعر البيع هو 13.19 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.16 جنيها، وسعر البيع هو 13.24 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.07 جنيها، وللبيع 13.18 جنيها.

البنك التجاري الدولي: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.14 جنيها، وسعر البيع 13.19 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.13 جنيها، وسعر البيع هو 13.20 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.16 جنيها للشراء و 13.19 للبيع.

بنك الإسكندرية: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.14 جنيها، وسعر البيع هو 13.19 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.14 جنيها للشراء و 13.19 للبيع.

بنك HSBC: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.16 جنيها، وسعر البيع 13.19 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.11 جنيها، وسعر البيع هو 13.18 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدرهم الإماراتي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدرهم الإماراتي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.