تغيرات بسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 09:35 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الدولار الأمريكي اليوم في مصر الأربعاء 26 يونيو الساعة 9:35 صباحًا. حيث يُعد الدولار الأمريكي من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الدولار الأمريكي ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الدولار الأمريكي الحالي.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي بالبنوك الآن تجده في مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي الكويتي والبنك الأهلي المتحد وبنك الاستثمار العربي وبنك البركة حيث شهدت تعاملات الساعة الأخيرة تراجع سعر الدولار الأمريكي بمقدار 5 قرشًا ليسجل 48.35 جنيهًا

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.31 جنيها للشراء و 48.45 للبيع.

بنك مصر: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.33 جنيها، وللبيع 48.43 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.34 جنيها، وللبيع 48.44 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.33 جنيها، وللبيع 48.43 جنيها.

بنك البركة: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.35 جنيها وبيعه بسعر 48.45 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.35 جنيها للشراء و 48.45 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: الدولار الأمريكي يسجل 48.35 جنيها للشراء و 48.45 جنيها للبيع.

ميد بنك: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.30 جنيها، وللبيع عند 48.40 جنيها.

بنك قناة السويس: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.33 جنيها، وللبيع عند 48.43 جنيها.

البنك الأهلي المصري: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.33 جنيها، وللبيع عند 48.43 جنيها.

المصرف المتحد: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.33 جنيها، وسعر البيع هو 48.43 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.30 جنيها، وسعر البيع هو 48.40 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.33 جنيها، وللبيع 48.43 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: الدولار الأمريكي يسجل 48.35 جنيها للشراء و 48.43 جنيها للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.33 جنيها للشراء و 48.43 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 47.53 جنيها، وللبيع 47.63 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.30 جنيها، وللبيع عند 48.40 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: الدولار الأمريكي يسجل 48.33 جنيها للشراء و 48.43 جنيها للبيع.

البنك التجاري الدولي: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.33 جنيها، وللبيع عند 48.43 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.33 جنيها، وسعر البيع 48.43 جنيها.

المصرف العربي الدولي: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.33 جنيها وبيعه بسعر 48.43 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.33 جنيها، وللبيع 48.43 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.35 جنيها، وسعر البيع هو 48.45 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.33 جنيها للشراء و 48.43 للبيع.

بنك HSBC: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.35 جنيها للشراء و 48.45 للبيع.

بنك قطر الوطني: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.31 جنيها للشراء و 48.41 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.