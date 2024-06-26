تحديث 09:35 صباحا: تحرك بقيمة 2 قرشًا لسعر الجنيه الاسترليني الآن مقابل الجنيه

يبحث الكثيرون عن سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 26 يونيو الساعة 9:35 صباحًا. حيث يُعد الجنيه الاسترليني من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الجنيه الاسترليني في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الجنيه الاسترليني بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الجنيه الاسترليني الحالية.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

أفضل سعر لشراء الجنيه الاسترليني حاليًا متوفر في بنك التنمية الصناعية حيث شهد الجنيه الاسترليني انخفاضًا أمام الجنيه المصري بقيمة 2 قرشًا ليسجل 61.31 جنيهًا.

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 61.27 جنيها وبيعه بسعر 61.48 جنيها.

بنك مصر: الجنيه الاسترليني يسجل 61.26 جنيها للشراء و 61.52 جنيها للبيع.

كريدي أجريكول: الجنيه الاسترليني يسجل 61.27 جنيها للشراء و 61.53 جنيها للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 61.26 جنيها، وللبيع 61.52 جنيها.

بنك البركة: الجنيه الاسترليني يسجل 61.30 جنيها للشراء و 61.50 جنيها للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: الجنيه الاسترليني يسجل 61.30 جنيها للشراء و 61.50 جنيها للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 61.30 جنيها، وسعر البيع هو 61.50 جنيها.

ميد بنك: الجنيه الاسترليني يسجل 61.33 جنيها للشراء و 61.67 جنيها للبيع.

بنك قناة السويس: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 61.28 جنيها وبيعه بسعر 61.47 جنيها.

البنك الأهلي المصري: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 61.28 جنيها، وللبيع عند 61.47 جنيها.

المصرف المتحد: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 60.97 جنيها، وسعر البيع 61.50 جنيها.

بنك الكويت الوطني: الجنيه الاسترليني يسجل 61.25 جنيها للشراء و 61.48 جنيها للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 61.28 جنيها، وللبيع 61.47 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 61.26 جنيها، وسعر البيع 61.48 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 61.28 جنيها، وللبيع 61.47 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: الجنيه الاسترليني يسجل 61.31 جنيها للشراء و 61.59 جنيها للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 61.24 جنيها وبيعه بسعر 61.43 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 61.28 جنيها، وسعر البيع 61.47 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر الجنيه الاسترليني الآن 61.28 جنيها للشراء و 61.47 للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 61.28 جنيها، وسعر البيع هو 61.47 جنيها.

المصرف العربي الدولي: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 61.29 جنيها وبيعه بسعر 61.52 جنيها.

بنك الإسكندرية: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 61.25 جنيها وبيعه بسعر 61.47 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 61.29 جنيها، وسعر البيع هو 61.54 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سجل سعر الجنيه الاسترليني 61.28 جنيها للشراء و 61.47 للبيع.

بنك HSBC: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 61.30 جنيها، وللبيع عند 61.50 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 61.25 جنيها، وللبيع 61.45 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.