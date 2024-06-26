تغيرات بسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري والمصرف العربي الدولي يتصدر الشراء: تحديث 10:15 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الدولار الأمريكي اليوم في مصر ليوم الأربعاء 26 يونيو الساعة 10:15 صباحًا. حيث يُعتبر الدولار الأمريكي عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الدولار الأمريكي تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الدولار الأمريكي الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الدولار الأمريكي.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الدولار الأمريكي في المصرف العربي الدولي حيث ارتفع سعر الدولار الأمريكي بقيمة 3 قرشًا في آخر تحديث للأسعار الآن ليصل إلى 48.38 جنيهًا

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.31 جنيها، وللبيع 48.45 جنيها.

بنك مصر: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.33 جنيها، وسعر البيع هو 48.43 جنيها.

كريدي أجريكول: الدولار الأمريكي يسجل 48.34 جنيها للشراء و 48.44 جنيها للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.33 جنيها وبيعه بسعر 48.43 جنيها.

بنك البركة: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.35 جنيها، وللبيع 48.45 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.35 جنيها للشراء و 48.45 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.35 جنيها للشراء و 48.45 للبيع.

ميد بنك: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.30 جنيها وبيعه بسعر 48.40 جنيها.

بنك قناة السويس: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.33 جنيها للشراء و 48.43 للبيع.

البنك الأهلي المصري: الدولار الأمريكي يسجل 48.33 جنيها للشراء و 48.43 جنيها للبيع.

المصرف المتحد: الدولار الأمريكي يسجل 48.33 جنيها للشراء و 48.43 جنيها للبيع.

بنك الكويت الوطني: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.30 جنيها، وللبيع 48.40 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.33 جنيها، وللبيع 48.43 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.35 جنيها للشراء و 48.43 للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.33 جنيها، وللبيع عند 48.43 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 47.53 جنيها، وللبيع 47.63 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.30 جنيها، وسعر البيع 48.40 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.33 جنيها، وللبيع 48.43 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.33 جنيها، وللبيع 48.43 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.33 جنيها، وسعر البيع 48.43 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.33 جنيها للشراء و 48.43 للبيع.

بنك الإسكندرية: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.33 جنيها وبيعه بسعر 48.43 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.35 جنيها، وللبيع 48.45 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.33 جنيها، وسعر البيع هو 48.43 جنيها.

بنك HSBC: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.35 جنيها، وسعر البيع هو 48.45 جنيها.

بنك قطر الوطني: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.31 جنيها، وللبيع عند 48.41 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.