تغيرات بسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 10:25 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الدولار الأمريكي اليوم في مصر الأربعاء 26 يونيو الساعة 10:25 صباحًا. حيث يُعد الدولار الأمريكي من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الدولار الأمريكي ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الدولار الأمريكي الحالي.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الدولار الأمريكي في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث ارتفع الدولار الأمريكي بمقدار 10 قرشًا ليصل إلى 48.48 جنيهًا.

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.31 جنيها للشراء و 48.45 للبيع.

بنك مصر: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.33 جنيها، وللبيع 48.43 جنيها.

كريدي أجريكول: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.33 جنيها للشراء و 48.43 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.33 جنيها، وللبيع 48.43 جنيها.

بنك البركة: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.35 جنيها، وللبيع عند 48.45 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.35 جنيها، وللبيع 48.45 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: الدولار الأمريكي يسجل 48.35 جنيها للشراء و 48.45 جنيها للبيع.

ميد بنك: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.30 جنيها، وللبيع 48.40 جنيها.

بنك قناة السويس: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.33 جنيها للشراء و 48.43 للبيع.

البنك الأهلي المصري: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.33 جنيها وبيعه بسعر 48.43 جنيها.

المصرف المتحد: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.33 جنيها، وللبيع 48.43 جنيها.

بنك الكويت الوطني: الدولار الأمريكي يسجل 48.30 جنيها للشراء و 48.40 جنيها للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.33 جنيها، وللبيع 48.43 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.35 جنيها للشراء و 48.43 للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.33 جنيها وبيعه بسعر 48.43 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: الدولار الأمريكي يسجل 47.53 جنيها للشراء و 47.63 جنيها للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.30 جنيها، وللبيع 48.40 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.33 جنيها، وسعر البيع 48.43 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.33 جنيها، وللبيع 48.43 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.33 جنيها، وسعر البيع هو 48.43 جنيها.

المصرف العربي الدولي: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.38 جنيها، وسعر البيع 48.48 جنيها.

بنك الإسكندرية: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.33 جنيها للشراء و 48.43 للبيع.

البنك الأهلي المتحد: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.35 جنيها، وسعر البيع 48.45 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.33 جنيها وبيعه بسعر 48.43 جنيها.

بنك HSBC: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.35 جنيها، وسعر البيع 48.45 جنيها.

بنك قطر الوطني: الدولار الأمريكي يسجل 48.31 جنيها للشراء و 48.41 جنيها للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.