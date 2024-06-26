تحديث 10:25 صباحا: تحرك بقيمة 10 قرشًا لسعر الجنيه الاسترليني الآن مقابل الجنيه

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الجنيه الاسترليني اليوم في مصر الأربعاء 26 يونيو الساعة 10:25 صباحًا. حيث يُعد الجنيه الاسترليني من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الجنيه الاسترليني ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الجنيه الاسترليني الحالي.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني بالبنوك الآن تجده في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث ارتفع الجنيه الاسترليني بمقدار 10 قرشًا ليصل إلى 61.41 جنيهًا

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: الجنيه الاسترليني يسجل 61.27 جنيها للشراء و 61.48 جنيها للبيع.

بنك مصر: سجل سعر الجنيه الاسترليني 61.26 جنيها للشراء و 61.52 للبيع.

كريدي أجريكول: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 61.29 جنيها، وللبيع عند 61.48 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 61.26 جنيها، وللبيع 61.52 جنيها.

بنك البركة: سجل سعر الجنيه الاسترليني 61.30 جنيها للشراء و 61.50 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 61.30 جنيها، وسعر البيع هو 61.50 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: الجنيه الاسترليني يسجل 61.30 جنيها للشراء و 61.50 جنيها للبيع.

ميد بنك: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 61.17 جنيها، وللبيع 61.51 جنيها.

بنك قناة السويس: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 61.28 جنيها، وللبيع عند 61.47 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سجل سعر الجنيه الاسترليني 61.28 جنيها للشراء و 61.47 للبيع.

المصرف المتحد: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 60.97 جنيها، وللبيع 61.47 جنيها.

بنك الكويت الوطني: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 61.25 جنيها، وسعر البيع 61.48 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 61.28 جنيها، وسعر البيع 61.47 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 61.26 جنيها، وللبيع عند 61.48 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 61.28 جنيها، وسعر البيع 61.47 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 61.31 جنيها، وسعر البيع هو 61.59 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 61.24 جنيها، وللبيع 61.43 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الجنيه الاسترليني الآن 61.28 جنيها للشراء و 61.47 للبيع.

البنك التجاري الدولي: سجل سعر الجنيه الاسترليني 61.28 جنيها للشراء و 61.47 للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: سجل سعر الجنيه الاسترليني 61.28 جنيها للشراء و 61.47 للبيع.

المصرف العربي الدولي: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 61.29 جنيها، وسعر البيع 61.52 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 61.25 جنيها، وسعر البيع هو 61.47 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 61.29 جنيها، وسعر البيع 61.54 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 61.28 جنيها، وللبيع 61.47 جنيها.

بنك HSBC: سجل سعر الجنيه الاسترليني 61.30 جنيها للشراء و 61.50 للبيع.

بنك قطر الوطني: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 61.25 جنيها، وللبيع عند 61.45 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.