تغيرات بسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 10:25 صباحا

يبحث الكثيرون عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 26 يونيو الساعة 10:25 صباحًا. حيث يُعد الريال السعودي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الريال السعودي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الريال السعودي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الريال السعودي الحالية.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث سجل الريال السعودي زيادة أمام الجنيه المصري بقيمة 3 قرشًا ليصل إلى 12.92 جنيهًا.

سعر ريال سعودي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.88 جنيها، وللبيع عند 12.91 جنيها.

بنك مصر: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.88 جنيها، وللبيع 12.91 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الريال السعودي الآن 12.87 جنيها للشراء و 12.92 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: شراء الريال السعودي بسعر 12.55 جنيها وبيعه بسعر 12.93 جنيها.

بنك البركة: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.82 جنيها، وسعر البيع هو 12.92 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: الريال السعودي يسجل 12.89 جنيها للشراء و 12.92 جنيها للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء الريال السعودي بسعر 12.89 جنيها وبيعه بسعر 12.92 جنيها.

ميد بنك: سعر الريال السعودي الآن 12.87 جنيها للشراء و 12.94 للبيع.

بنك قناة السويس: الريال السعودي يسجل 12.83 جنيها للشراء و 12.92 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المصري: سجل سعر الريال السعودي 12.88 جنيها للشراء و 12.91 للبيع.

المصرف المتحد: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.46 جنيها، وللبيع عند 12.91 جنيها.

بنك الكويت الوطني: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.79 جنيها، وللبيع 12.92 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.88 جنيها، وسعر البيع هو 12.91 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سجل سعر الريال السعودي 12.86 جنيها للشراء و 12.91 للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: الريال السعودي يسجل 12.55 جنيها للشراء و 12.91 جنيها للبيع.

بنك التنمية الصناعية: سجل سعر الريال السعودي 12.80 جنيها للشراء و 12.97 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: شراء الريال السعودي بسعر 12.56 جنيها وبيعه بسعر 12.91 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.69 جنيها، وللبيع 12.91 جنيها.

البنك التجاري الدولي: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.82 جنيها، وللبيع 12.91 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سجل سعر الريال السعودي 12.81 جنيها للشراء و 12.92 للبيع.

المصرف العربي الدولي: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.88 جنيها، وللبيع 12.91 جنيها.

بنك الإسكندرية: سجل سعر الريال السعودي 12.88 جنيها للشراء و 12.91 للبيع.

البنك الأهلي المتحد: شراء الريال السعودي بسعر 12.89 جنيها وبيعه بسعر 12.92 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.84 جنيها، وسعر البيع هو 12.91 جنيها.

بنك HSBC: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.89 جنيها، وسعر البيع 12.92 جنيها.

بنك قطر الوطني: الريال السعودي يسجل 12.75 جنيها للشراء و 12.91 جنيها للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الريال السعودي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الريال السعودي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.