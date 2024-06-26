تحديث 10:25 صباحا: تحرك بقيمة 3 قرشًا لسعر الدرهم الإماراتي الآن مقابل الجنيه

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الدرهم الإماراتي اليوم في مصر الأربعاء 26 يونيو الساعة 10:25 صباحًا. حيث يُعد الدرهم الإماراتي من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الدرهم الإماراتي ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الدرهم الإماراتي الحالي.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث ارتفع الدرهم الإماراتي بمقدار 3 قرشًا ليصل إلى 13.20 جنيهًا.

سعر درهم إماراتي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.15 جنيها، وسعر البيع 13.19 جنيها.

بنك مصر: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.17 جنيها للشراء و 13.19 للبيع.

كريدي أجريكول: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.14 جنيها للشراء و 13.18 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 12.99 جنيها، وللبيع 13.19 جنيها.

بنك البركة: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.16 جنيها، وللبيع 13.19 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.16 جنيها، وللبيع عند 13.19 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.16 جنيها، وللبيع 13.19 جنيها.

ميد بنك: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.15 جنيها للشراء و 13.22 للبيع.

بنك قناة السويس: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.14 جنيها وبيعه بسعر 13.19 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.17 جنيها، وللبيع 13.19 جنيها.

المصرف المتحد: سجل سعر الدرهم الإماراتي 12.89 جنيها للشراء و 13.18 للبيع.

بنك الكويت الوطني: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.02 جنيها للشراء و 13.24 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: الدرهم الإماراتي يسجل 13.16 جنيها للشراء و 13.19 جنيها للبيع.

بنك الاستثمار العربي: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.15 جنيها، وللبيع عند 13.19 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.16 جنيها، وللبيع 13.24 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.07 جنيها للشراء و 13.18 للبيع.

البنك التجاري الدولي: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.14 جنيها، وسعر البيع 13.19 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.13 جنيها، وللبيع عند 13.20 جنيها.

المصرف العربي الدولي: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.16 جنيها وبيعه بسعر 13.19 جنيها.

بنك الإسكندرية: الدرهم الإماراتي يسجل 13.14 جنيها للشراء و 13.19 جنيها للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.14 جنيها للشراء و 13.19 للبيع.

بنك HSBC: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.16 جنيها، وللبيع عند 13.19 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.11 جنيها، وللبيع 13.18 جنيها.

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