تحرك أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه والبنك الأهلي المتحد يتصدر الشراء: تحديث 10:30 صباحا

يبحث الكثيرون عن سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 26 يونيو الساعة 10:30 صباحًا. حيث يُعد الدولار الأمريكي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الدولار الأمريكي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الدولار الأمريكي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الدولار الأمريكي الحالية.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي بالبنوك الآن تجده في البنك الأهلي المتحد وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية حيث زاد سعر الدولار الأمريكي بمقدار 2 قرشًا ليبلغ 48.50 جنيهًا

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.31 جنيها، وللبيع 48.45 جنيها.

بنك مصر: الدولار الأمريكي يسجل 48.33 جنيها للشراء و 48.43 جنيها للبيع.

كريدي أجريكول: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.33 جنيها وبيعه بسعر 48.43 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.33 جنيها للشراء و 48.43 للبيع.

بنك البركة: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.35 جنيها، وسعر البيع هو 48.45 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.35 جنيها، وللبيع 48.45 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.48 جنيها، وللبيع 48.58 جنيها.

ميد بنك: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.30 جنيها، وللبيع 48.40 جنيها.

بنك قناة السويس: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.33 جنيها، وللبيع 48.43 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.33 جنيها للشراء و 48.43 للبيع.

المصرف المتحد: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.40 جنيها للشراء و 48.50 للبيع.

بنك الكويت الوطني: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.35 جنيها للشراء و 48.45 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.33 جنيها، وللبيع عند 48.43 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.35 جنيها للشراء و 48.43 للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.33 جنيها، وسعر البيع 48.43 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 47.53 جنيها، وللبيع عند 47.63 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.30 جنيها، وسعر البيع هو 48.40 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.39 جنيها وبيعه بسعر 48.49 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.33 جنيها، وسعر البيع هو 48.43 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.33 جنيها للشراء و 48.43 للبيع.

المصرف العربي الدولي: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.38 جنيها للشراء و 48.48 للبيع.

بنك الإسكندرية: الدولار الأمريكي يسجل 48.33 جنيها للشراء و 48.43 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المتحد: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.45 جنيها، وللبيع عند 48.55 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.33 جنيها للشراء و 48.43 للبيع.

بنك HSBC: الدولار الأمريكي يسجل 48.35 جنيها للشراء و 48.45 جنيها للبيع.

بنك قطر الوطني: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.31 جنيها، وللبيع عند 48.41 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.