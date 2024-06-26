تحديث 10:30 صباحا: تحرك بقيمة 1 قرشًا لسعر الريال السعودي الآن مقابل الجنيه

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الريال السعودي اليوم في مصر ليوم الأربعاء 26 يونيو الساعة 10:30 صباحًا. حيث يُعتبر الريال السعودي عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الريال السعودي تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الريال السعودي الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الريال السعودي.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي الآن

أفضل سعر لشراء الريال السعودي حاليًا متوفر في البنك الأهلي المتحد حيث شهدت تعاملات الساعة الأخيرة زيادة سعر الريال السعودي بمقدار 1 قرشًا ليسجل 12.93 جنيهًا

سعر ريال سعودي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.88 جنيها، وللبيع 12.91 جنيها.

بنك مصر: الريال السعودي يسجل 12.88 جنيها للشراء و 12.91 جنيها للبيع.

كريدي أجريكول: سجل سعر الريال السعودي 12.87 جنيها للشراء و 12.91 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: الريال السعودي يسجل 12.55 جنيها للشراء و 12.93 جنيها للبيع.

بنك البركة: شراء الريال السعودي بسعر 12.82 جنيها وبيعه بسعر 12.92 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.89 جنيها، وسعر البيع 12.92 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.92 جنيها، وسعر البيع هو 12.95 جنيها.

ميد بنك: سعر الريال السعودي الآن 12.84 جنيها للشراء و 12.92 للبيع.

بنك قناة السويس: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.83 جنيها، وسعر البيع 12.92 جنيها.

البنك الأهلي المصري: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.88 جنيها، وللبيع عند 12.91 جنيها.

المصرف المتحد: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.46 جنيها، وللبيع عند 12.91 جنيها.

بنك الكويت الوطني: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.81 جنيها، وللبيع 12.94 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.88 جنيها، وللبيع عند 12.91 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.86 جنيها، وسعر البيع 12.91 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.55 جنيها، وللبيع عند 12.91 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سجل سعر الريال السعودي 12.80 جنيها للشراء و 12.97 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: شراء الريال السعودي بسعر 12.56 جنيها وبيعه بسعر 12.91 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.70 جنيها، وللبيع 12.93 جنيها.

البنك التجاري الدولي: شراء الريال السعودي بسعر 12.82 جنيها وبيعه بسعر 12.91 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سجل سعر الريال السعودي 12.81 جنيها للشراء و 12.92 للبيع.

المصرف العربي الدولي: سعر الريال السعودي الآن 12.89 جنيها للشراء و 12.93 للبيع.

بنك الإسكندرية: سعر الريال السعودي الآن 12.88 جنيها للشراء و 12.91 للبيع.

البنك الأهلي المتحد: سعر الريال السعودي الآن 12.91 جنيها للشراء و 12.94 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: الريال السعودي يسجل 12.84 جنيها للشراء و 12.91 جنيها للبيع.

بنك HSBC: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.89 جنيها، وللبيع عند 12.92 جنيها.

بنك قطر الوطني: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.75 جنيها، وسعر البيع 12.91 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الريال السعودي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الريال السعودي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.