تحرك أسعار الدرهم الإماراتي أمام الجنيه والبنك الأهلي المصري يتصدر الشراء: تحديث 10:35 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الدرهم الإماراتي اليوم في مصر الأربعاء 26 يونيو الساعة 10:35 صباحًا. حيث يُعد الدرهم الإماراتي من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الدرهم الإماراتي ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الدرهم الإماراتي الحالي.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي الآن

أفضل سعر لشراء الدرهم الإماراتي حاليًا متوفر في البنك الأهلي المصري وبنك مصر حيث شهد الدرهم الإماراتي ارتفاعًا أمام الجنيه المصري بقيمة 1 قرشًا ليسجل 13.21 جنيهًا.

سعر درهم إماراتي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.15 جنيها، وللبيع عند 13.19 جنيها.

بنك مصر: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.17 جنيها، وللبيع عند 13.19 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.14 جنيها، وسعر البيع هو 13.18 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 12.99 جنيها، وللبيع عند 13.19 جنيها.

بنك البركة: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.16 جنيها، وللبيع عند 13.19 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.16 جنيها، وللبيع 13.19 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: الدرهم الإماراتي يسجل 13.20 جنيها للشراء و 13.23 جنيها للبيع.

ميد بنك: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.12 جنيها للشراء و 13.19 للبيع.

بنك قناة السويس: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.14 جنيها، وللبيع 13.19 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.17 جنيها، وللبيع 13.19 جنيها.

المصرف المتحد: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 12.89 جنيها، وللبيع 13.19 جنيها.

بنك الكويت الوطني: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.03 جنيها، وللبيع 13.26 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.16 جنيها، وللبيع عند 13.19 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.15 جنيها للشراء و 13.19 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.16 جنيها وبيعه بسعر 13.24 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.07 جنيها، وللبيع 13.18 جنيها.

البنك التجاري الدولي: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.14 جنيها، وللبيع عند 13.19 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.13 جنيها للشراء و 13.20 للبيع.

المصرف العربي الدولي: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.17 جنيها، وللبيع عند 13.20 جنيها.

بنك الإسكندرية: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.14 جنيها، وللبيع عند 13.19 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.14 جنيها للشراء و 13.19 للبيع.

بنك HSBC: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.16 جنيها، وللبيع عند 13.19 جنيها.

بنك قطر الوطني: الدرهم الإماراتي يسجل 13.11 جنيها للشراء و 13.18 جنيها للبيع.

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