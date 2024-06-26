تحرك أسعار الجنيه الاسترليني أمام الجنيه والبنك التجاري الدولي يتصدر الشراء: تحديث 10:40 صباحا

يبحث الكثيرون عن سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 26 يونيو الساعة 10:40 صباحًا. حيث يُعد الجنيه الاسترليني من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الجنيه الاسترليني في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الجنيه الاسترليني بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الجنيه الاسترليني الحالية.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني بالبنوك الآن تجده في البنك التجاري الدولي حيث ارتفع الجنيه الاسترليني بمقدار 2 قرشًا ليصل إلى 61.46 جنيهًا

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 61.27 جنيها وبيعه بسعر 61.48 جنيها.

بنك مصر: الجنيه الاسترليني يسجل 61.28 جنيها للشراء و 61.47 جنيها للبيع.

كريدي أجريكول: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 61.26 جنيها، وسعر البيع 61.47 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 61.26 جنيها، وسعر البيع 61.52 جنيها.

بنك البركة: الجنيه الاسترليني يسجل 61.30 جنيها للشراء و 61.50 جنيها للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 61.30 جنيها، وللبيع 61.50 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 61.41 جنيها، وللبيع 61.66 جنيها.

ميد بنك: الجنيه الاسترليني يسجل 61.17 جنيها للشراء و 61.51 جنيها للبيع.

بنك قناة السويس: سعر الجنيه الاسترليني الآن 61.28 جنيها للشراء و 61.47 للبيع.

البنك الأهلي المصري: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 61.34 جنيها، وللبيع 61.59 جنيها.

المصرف المتحد: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 61.01 جنيها، وسعر البيع 61.56 جنيها.

بنك الكويت الوطني: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 61.30 جنيها وبيعه بسعر 61.50 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سجل سعر الجنيه الاسترليني 61.28 جنيها للشراء و 61.47 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 61.26 جنيها، وسعر البيع 61.48 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الجنيه الاسترليني الآن 61.28 جنيها للشراء و 61.47 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: سعر الجنيه الاسترليني الآن 61.31 جنيها للشراء و 61.59 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: الجنيه الاسترليني يسجل 61.24 جنيها للشراء و 61.43 جنيها للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 61.44 جنيها، وللبيع عند 61.69 جنيها.

البنك التجاري الدولي: الجنيه الاسترليني يسجل 61.40 جنيها للشراء و 61.60 جنيها للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: سجل سعر الجنيه الاسترليني 61.28 جنيها للشراء و 61.47 للبيع.

المصرف العربي الدولي: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 61.31 جنيها، وللبيع 61.51 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر الجنيه الاسترليني الآن 61.25 جنيها للشراء و 61.47 للبيع.

البنك الأهلي المتحد: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 61.44 جنيها، وللبيع 61.69 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سجل سعر الجنيه الاسترليني 61.28 جنيها للشراء و 61.47 للبيع.

بنك HSBC: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 61.30 جنيها، وللبيع عند 61.50 جنيها.

بنك قطر الوطني: الجنيه الاسترليني يسجل 61.25 جنيها للشراء و 61.45 جنيها للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.