تحرك أسعار الجنيه الاسترليني أمام الجنيه ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 10:55 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الجنيه الاسترليني اليوم في مصر الأربعاء 26 يونيو الساعة 10:55 صباحًا. حيث يُعد الجنيه الاسترليني من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الجنيه الاسترليني ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الجنيه الاسترليني الحالي.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

أفضل سعر لشراء الجنيه الاسترليني حاليًا متوفر في مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي المتحد وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية حيث صعد سعر الجنيه الاسترليني بمقدار 4 قرشًا ليصل إلى 61.50 جنيهًا

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 61.27 جنيها، وسعر البيع 61.48 جنيها.

بنك مصر: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 61.38 جنيها وبيعه بسعر 61.62 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 61.26 جنيها، وللبيع 61.47 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سجل سعر الجنيه الاسترليني 61.26 جنيها للشراء و 61.52 للبيع.

بنك البركة: سعر الجنيه الاسترليني الآن 61.30 جنيها للشراء و 61.50 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 61.30 جنيها، وللبيع 61.50 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 61.43 جنيها، وسعر البيع 61.68 جنيها.

ميد بنك: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 61.36 جنيها، وللبيع 61.70 جنيها.

بنك قناة السويس: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 61.28 جنيها، وسعر البيع 61.47 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 61.38 جنيها، وللبيع 61.62 جنيها.

المصرف المتحد: الجنيه الاسترليني يسجل 61.01 جنيها للشراء و 61.56 جنيها للبيع.

بنك الكويت الوطني: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 61.30 جنيها وبيعه بسعر 61.50 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 61.28 جنيها وبيعه بسعر 61.47 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 61.26 جنيها، وللبيع 61.48 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سجل سعر الجنيه الاسترليني 61.28 جنيها للشراء و 61.47 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: سجل سعر الجنيه الاسترليني 61.31 جنيها للشراء و 61.59 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 61.24 جنيها وبيعه بسعر 61.43 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 61.44 جنيها، وسعر البيع 61.69 جنيها.

البنك التجاري الدولي: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 61.46 جنيها وبيعه بسعر 61.66 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: الجنيه الاسترليني يسجل 61.28 جنيها للشراء و 61.47 جنيها للبيع.

المصرف العربي الدولي: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 61.41 جنيها، وللبيع 61.64 جنيها.

بنك الإسكندرية: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 61.25 جنيها، وللبيع 61.47 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 61.44 جنيها، وللبيع عند 61.69 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 61.40 جنيها، وللبيع 61.65 جنيها.

بنك HSBC: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 61.44 جنيها وبيعه بسعر 61.69 جنيها.

بنك قطر الوطني: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 61.25 جنيها، وللبيع عند 61.45 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.