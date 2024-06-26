تحرك أسعار الريال السعودي أمام الجنيه ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 10:55 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الريال السعودي اليوم في مصر ليوم الأربعاء 26 يونيو الساعة 10:55 صباحًا. حيث يُعتبر الريال السعودي عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الريال السعودي تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الريال السعودي الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الريال السعودي.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي الآن

أعلى سعر لشراء الريال السعودي بالبنوك الآن تجده في مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي المتحد حيث ارتفع الريال السعودي بمقدار 1 قرشًا ليصل إلى 12.94 جنيهًا

سعر ريال سعودي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: شراء الريال السعودي بسعر 12.88 جنيها وبيعه بسعر 12.91 جنيها.

بنك مصر: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.88 جنيها، وسعر البيع هو 12.91 جنيها.

كريدي أجريكول: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.87 جنيها، وسعر البيع 12.91 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.55 جنيها، وسعر البيع 12.93 جنيها.

بنك البركة: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.82 جنيها، وللبيع عند 12.92 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.89 جنيها، وللبيع 12.92 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.92 جنيها، وللبيع عند 12.95 جنيها.

ميد بنك: سعر الريال السعودي الآن 12.84 جنيها للشراء و 12.92 للبيع.

بنك قناة السويس: الريال السعودي يسجل 12.83 جنيها للشراء و 12.92 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المصري: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.91 جنيها، وسعر البيع هو 12.94 جنيها.

المصرف المتحد: سعر الريال السعودي الآن 12.46 جنيها للشراء و 12.91 للبيع.

بنك الكويت الوطني: شراء الريال السعودي بسعر 12.81 جنيها وبيعه بسعر 12.94 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.88 جنيها، وسعر البيع هو 12.91 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.86 جنيها، وللبيع عند 12.91 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.55 جنيها، وللبيع عند 12.91 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: شراء الريال السعودي بسعر 12.80 جنيها وبيعه بسعر 12.97 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.56 جنيها، وللبيع 12.91 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الريال السعودي الآن 12.73 جنيها للشراء و 12.96 للبيع.

البنك التجاري الدولي: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.85 جنيها، وللبيع 12.94 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: شراء الريال السعودي بسعر 12.81 جنيها وبيعه بسعر 12.92 جنيها.

المصرف العربي الدولي: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.89 جنيها، وللبيع 12.93 جنيها.

بنك الإسكندرية: شراء الريال السعودي بسعر 12.88 جنيها وبيعه بسعر 12.91 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.93 جنيها، وسعر البيع 12.96 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سجل سعر الريال السعودي 12.84 جنيها للشراء و 12.91 للبيع.

بنك HSBC: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.89 جنيها، وسعر البيع هو 12.92 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر الريال السعودي الآن 12.75 جنيها للشراء و 12.91 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الريال السعودي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الريال السعودي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.