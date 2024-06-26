تحرك أسعار الدرهم الإماراتي أمام الجنيه ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 10:55 صباحا

يبحث الكثيرون عن سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 26 يونيو الساعة 10:55 صباحًا. حيث يُعد الدرهم الإماراتي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الدرهم الإماراتي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الدرهم الإماراتي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الدرهم الإماراتي الحالية.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي الآن

أفضل سعر لشراء الدرهم الإماراتي حاليًا متوفر في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث شهدت تعاملات الساعة الأخيرة زيادة سعر الدرهم الإماراتي بمقدار 1 قرشًا ليسجل 13.22 جنيهًا

سعر درهم إماراتي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.15 جنيها للشراء و 13.19 للبيع.

بنك مصر: الدرهم الإماراتي يسجل 13.21 جنيها للشراء و 13.22 جنيها للبيع.

كريدي أجريكول: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.14 جنيها، وسعر البيع 13.18 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 12.99 جنيها، وسعر البيع هو 13.19 جنيها.

بنك البركة: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.16 جنيها، وللبيع 13.19 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.16 جنيها، وسعر البيع 13.19 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.20 جنيها، وللبيع 13.23 جنيها.

ميد بنك: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.18 جنيها، وسعر البيع هو 13.25 جنيها.

بنك قناة السويس: الدرهم الإماراتي يسجل 13.14 جنيها للشراء و 13.19 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المصري: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.21 جنيها وبيعه بسعر 13.22 جنيها.

المصرف المتحد: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 12.91 جنيها وبيعه بسعر 13.20 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.03 جنيها للشراء و 13.26 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.16 جنيها للشراء و 13.19 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.15 جنيها للشراء و 13.19 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.16 جنيها، وللبيع عند 13.24 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.07 جنيها وبيعه بسعر 13.18 جنيها.

البنك التجاري الدولي: الدرهم الإماراتي يسجل 13.16 جنيها للشراء و 13.21 جنيها للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: الدرهم الإماراتي يسجل 13.13 جنيها للشراء و 13.20 جنيها للبيع.

المصرف العربي الدولي: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.20 جنيها للشراء و 13.23 للبيع.

بنك الإسكندرية: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.14 جنيها، وللبيع عند 13.19 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.17 جنيها، وسعر البيع 13.22 جنيها.

بنك HSBC: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.19 جنيها، وسعر البيع 13.22 جنيها.

بنك قطر الوطني: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.11 جنيها، وللبيع 13.18 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدرهم الإماراتي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدرهم الإماراتي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.