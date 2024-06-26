تغيرات بسعر اليورو مقابل الجنيه المصري وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية يتصدر الشراء: تحديث 11:00 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار اليورو اليوم في مصر ليوم الأربعاء 26 يونيو الساعة 11:00 صباحًا. حيث يُعتبر اليورو عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار اليورو تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار اليورو الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار اليورو.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

أعلى سعر لشراء اليورو بالبنوك الآن تجده في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية حيث ارتفع سعر اليورو بقيمة 5 قرشًا في آخر تحديث للأسعار الآن ليصل إلى 51.93 جنيهًا

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر اليورو الآن 51.79 جنيها للشراء و 51.96 للبيع.

بنك مصر: سعر الشراء لعملة اليورو هو 51.78 جنيها، وسعر البيع هو 52.03 جنيها.

كريدي أجريكول: بلغ سعر شراء اليورو 51.68 جنيها، وسعر البيع 51.90 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: بلغ سعر شراء اليورو 51.76 جنيها، وسعر البيع 52.03 جنيها.

بنك البركة: سعر الشراء لعملة اليورو هو 51.77 جنيها، وسعر البيع هو 52.03 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 51.76 جنيها، وسعر البيع هو 51.92 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: اليورو يسجل 51.88 جنيها للشراء و 52.14 جنيها للبيع.

ميد بنك: قيمة اليورو للشراء هي 51.76 جنيها، وللبيع 52.12 جنيها.

بنك قناة السويس: قيمة اليورو للشراء هي 51.75 جنيها، وللبيع 51.90 جنيها.

البنك الأهلي المصري: اليورو يسجل 51.80 جنيها للشراء و 52.05 جنيها للبيع.

المصرف المتحد: اليورو يسجل 51.51 جنيها للشراء و 52.03 جنيها للبيع.

بنك الكويت الوطني: استقر سعر اليورو للشراء عند 51.83 جنيها، وللبيع عند 52.08 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سجل سعر اليورو 51.75 جنيها للشراء و 51.90 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: سعر اليورو للشراء هو 51.70 جنيها، وللبيع 51.94 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: استقر سعر اليورو للشراء عند 51.72 جنيها، وللبيع عند 51.98 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: قيمة اليورو للشراء هي 51.85 جنيها، وللبيع 51.12 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: اليورو يسجل 51.71 جنيها للشراء و 51.87 جنيها للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر اليورو الآن 51.88 جنيها للشراء و 52.14 للبيع.

البنك التجاري الدولي: سعر اليورو للشراء هو 51.85 جنيها، وللبيع 52.08 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: شراء اليورو بسعر 51.75 جنيها وبيعه بسعر 51.90 جنيها.

المصرف العربي الدولي: استقر سعر اليورو للشراء عند 51.83 جنيها، وللبيع عند 52.06 جنيها.

بنك الإسكندرية: شراء اليورو بسعر 51.77 جنيها وبيعه بسعر 52.04 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: اليورو يسجل 51.88 جنيها للشراء و 52.14 جنيها للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: سجل سعر اليورو 51.80 جنيها للشراء و 52.05 للبيع.

بنك HSBC: سعر الشراء لعملة اليورو هو 51.83 جنيها، وسعر البيع هو 52.08 جنيها.

بنك قطر الوطني: اليورو يسجل 51.82 جنيها للشراء و 52.06 جنيها للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.