تحديث 11:00 صباحا: تحرك بقيمة 7 قرشًا لسعر الجنيه الاسترليني الآن مقابل الجنيه

يبحث الكثيرون عن سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 26 يونيو الساعة 11:00 صباحًا. حيث يُعد الجنيه الاسترليني من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الجنيه الاسترليني في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الجنيه الاسترليني بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الجنيه الاسترليني الحالية.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

أفضل سعر لشراء الجنيه الاسترليني حاليًا متوفر في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية حيث ارتفع الجنيه الاسترليني بقيمة 7 قرشًا ليبلغ سعره 61.57 جنيهًا

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 61.27 جنيها، وسعر البيع هو 61.48 جنيها.

بنك مصر: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 61.38 جنيها، وللبيع عند 61.62 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الجنيه الاسترليني الآن 61.26 جنيها للشراء و 61.47 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 61.26 جنيها، وللبيع 61.52 جنيها.

بنك البركة: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 61.38 جنيها، وللبيع عند 61.62 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 61.30 جنيها، وللبيع عند 61.50 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 61.50 جنيها وبيعه بسعر 61.75 جنيها.

ميد بنك: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 61.36 جنيها، وللبيع 61.70 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر الجنيه الاسترليني الآن 61.28 جنيها للشراء و 61.47 للبيع.

البنك الأهلي المصري: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 61.40 جنيها، وللبيع 61.65 جنيها.

المصرف المتحد: سجل سعر الجنيه الاسترليني 61.07 جنيها للشراء و 61.62 للبيع.

بنك الكويت الوطني: سجل سعر الجنيه الاسترليني 61.44 جنيها للشراء و 61.69 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 61.28 جنيها، وللبيع 61.47 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 61.26 جنيها، وسعر البيع 61.48 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 61.31 جنيها، وللبيع عند 61.56 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 61.31 جنيها وبيعه بسعر 61.59 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 61.24 جنيها، وسعر البيع 61.43 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 61.50 جنيها، وللبيع 61.75 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 61.46 جنيها، وللبيع 61.66 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 61.28 جنيها، وللبيع 61.47 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 61.44 جنيها، وسعر البيع هو 61.66 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 61.36 جنيها، وللبيع 61.64 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 61.50 جنيها وبيعه بسعر 61.75 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 61.40 جنيها، وللبيع 61.65 جنيها.

بنك HSBC: سجل سعر الجنيه الاسترليني 61.44 جنيها للشراء و 61.69 للبيع.

بنك قطر الوطني: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 61.41 جنيها، وسعر البيع هو 61.66 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.