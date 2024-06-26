تغيرات بسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 11:00 صباحا

يبحث الكثيرون عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 26 يونيو الساعة 11:00 صباحًا. حيث يُعد الريال السعودي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الريال السعودي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الريال السعودي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الريال السعودي الحالية.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي الآن

أعلى سعر لشراء الريال السعودي بالبنوك الآن تجده في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث ارتفع الريال السعودي بمقدار 1 قرشًا ليصل إلى 12.95 جنيهًا

سعر ريال سعودي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الريال السعودي الآن 12.88 جنيها للشراء و 12.91 للبيع.

بنك مصر: سعر الريال السعودي الآن 12.92 جنيها للشراء و 12.94 للبيع.

كريدي أجريكول: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.87 جنيها، وسعر البيع 12.91 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.55 جنيها، وسعر البيع 12.93 جنيها.

بنك البركة: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.85 جنيها، وللبيع عند 12.94 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.89 جنيها، وسعر البيع 12.92 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء الريال السعودي بسعر 12.94 جنيها وبيعه بسعر 12.97 جنيها.

ميد بنك: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.89 جنيها، وسعر البيع 12.97 جنيها.

بنك قناة السويس: الريال السعودي يسجل 12.83 جنيها للشراء و 12.92 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المصري: سجل سعر الريال السعودي 12.92 جنيها للشراء و 12.95 للبيع.

المصرف المتحد: سعر الريال السعودي الآن 12.49 جنيها للشراء و 12.95 للبيع.

بنك الكويت الوطني: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.84 جنيها، وللبيع 12.98 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: شراء الريال السعودي بسعر 12.88 جنيها وبيعه بسعر 12.91 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.86 جنيها، وسعر البيع 12.91 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سجل سعر الريال السعودي 12.57 جنيها للشراء و 12.93 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.80 جنيها، وللبيع 12.97 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.56 جنيها، وللبيع 12.91 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.75 جنيها، وللبيع 12.97 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سجل سعر الريال السعودي 12.86 جنيها للشراء و 12.95 للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.81 جنيها، وللبيع 12.92 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر الريال السعودي الآن 12.93 جنيها للشراء و 12.96 للبيع.

بنك الإسكندرية: شراء الريال السعودي بسعر 12.92 جنيها وبيعه بسعر 12.95 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.94 جنيها، وسعر البيع 12.97 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.87 جنيها، وسعر البيع 12.95 جنيها.

بنك HSBC: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.93 جنيها، وللبيع عند 12.96 جنيها.

بنك قطر الوطني: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.79 جنيها، وللبيع عند 12.95 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الريال السعودي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الريال السعودي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.