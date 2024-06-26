تحديث 11:05 صباحا: تحرك بقيمة 2 قرشًا لسعر اليورو الآن مقابل الجنيه

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار اليورو اليوم في مصر ليوم الأربعاء 26 يونيو الساعة 11:05 صباحًا. حيث يُعتبر اليورو عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار اليورو تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار اليورو الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار اليورو.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

أفضل سعر لشراء اليورو حاليًا متوفر في البنك التجاري الدولي حيث ارتفع سعر اليورو بقيمة 2 قرشًا في آخر تحديث للأسعار الآن ليصل إلى 51.95 جنيهًا

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: بلغ سعر شراء اليورو 51.79 جنيها، وسعر البيع 51.96 جنيها.

بنك مصر: قيمة اليورو للشراء هي 51.78 جنيها، وللبيع 52.03 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر اليورو للشراء هو 51.68 جنيها، وللبيع 51.90 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 51.76 جنيها، وسعر البيع هو 52.03 جنيها.

بنك البركة: بلغ سعر شراء اليورو 51.77 جنيها، وسعر البيع 52.03 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سعر اليورو الآن 51.76 جنيها للشراء و 51.92 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: قيمة اليورو للشراء هي 51.91 جنيها، وللبيع 52.17 جنيها.

ميد بنك: اليورو يسجل 51.76 جنيها للشراء و 52.12 جنيها للبيع.

بنك قناة السويس: قيمة اليورو للشراء هي 51.72 جنيها، وللبيع 51.98 جنيها.

البنك الأهلي المصري: شراء اليورو بسعر 51.83 جنيها وبيعه بسعر 52.08 جنيها.

المصرف المتحد: سعر اليورو الآن 51.51 جنيها للشراء و 52.03 للبيع.

بنك الكويت الوطني: اليورو يسجل 51.83 جنيها للشراء و 52.08 جنيها للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: بلغ سعر شراء اليورو 51.75 جنيها، وسعر البيع 51.90 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: قيمة اليورو للشراء هي 51.70 جنيها، وللبيع 51.94 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: استقر سعر اليورو للشراء عند 51.72 جنيها، وللبيع عند 51.98 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر اليورو الآن 51.85 جنيها للشراء و 51.12 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: استقر سعر اليورو للشراء عند 51.71 جنيها، وللبيع عند 51.87 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: شراء اليورو بسعر 51.93 جنيها وبيعه بسعر 52.19 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر اليورو الآن 51.85 جنيها للشراء و 52.08 للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: بلغ سعر شراء اليورو 51.75 جنيها، وسعر البيع 51.90 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سجل سعر اليورو 51.88 جنيها للشراء و 52.11 للبيع.

بنك الإسكندرية: بلغ سعر شراء اليورو 51.77 جنيها، وسعر البيع 52.04 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: بلغ سعر شراء اليورو 51.88 جنيها، وسعر البيع 52.14 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: قيمة اليورو للشراء هي 51.80 جنيها، وللبيع 52.05 جنيها.

بنك HSBC: شراء اليورو بسعر 51.83 جنيها وبيعه بسعر 52.08 جنيها.

بنك قطر الوطني: قيمة اليورو للشراء هي 51.82 جنيها، وللبيع 52.06 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.