تغيرات بسعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري والبنك التجاري الدولي يتصدر الشراء: تحديث 11:05 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الجنيه الاسترليني اليوم في مصر الأربعاء 26 يونيو الساعة 11:05 صباحًا. حيث يُعد الجنيه الاسترليني من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الجنيه الاسترليني ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الجنيه الاسترليني الحالي.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني بالبنوك الآن تجده في البنك التجاري الدولي حيث ارتفع سعر الجنيه الاسترليني بقيمة 1 قرشًا في آخر تحديث للأسعار الآن ليصل إلى 61.58 جنيهًا

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 61.27 جنيها، وسعر البيع 61.48 جنيها.

بنك مصر: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 61.38 جنيها، وللبيع 61.62 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 61.26 جنيها، وسعر البيع هو 61.47 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 61.26 جنيها، وللبيع 61.52 جنيها.

بنك البركة: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 61.38 جنيها وبيعه بسعر 61.62 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: الجنيه الاسترليني يسجل 61.30 جنيها للشراء و 61.50 جنيها للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 61.54 جنيها وبيعه بسعر 61.79 جنيها.

ميد بنك: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 61.36 جنيها، وسعر البيع 61.70 جنيها.

بنك قناة السويس: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 61.31 جنيها، وللبيع عند 61.56 جنيها.

البنك الأهلي المصري: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 61.44 جنيها، وسعر البيع 61.69 جنيها.

المصرف المتحد: سجل سعر الجنيه الاسترليني 61.07 جنيها للشراء و 61.62 للبيع.

بنك الكويت الوطني: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 61.44 جنيها، وللبيع 61.69 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 61.28 جنيها، وللبيع 61.47 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سعر الجنيه الاسترليني الآن 61.26 جنيها للشراء و 61.48 للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الجنيه الاسترليني الآن 61.31 جنيها للشراء و 61.56 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 61.31 جنيها، وللبيع 61.59 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 61.24 جنيها، وللبيع 61.43 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 61.57 جنيها، وللبيع عند 61.81 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سجل سعر الجنيه الاسترليني 61.46 جنيها للشراء و 61.66 للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الجنيه الاسترليني الآن 61.28 جنيها للشراء و 61.47 للبيع.

المصرف العربي الدولي: الجنيه الاسترليني يسجل 61.50 جنيها للشراء و 61.73 جنيها للبيع.

بنك الإسكندرية: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 61.36 جنيها، وللبيع 61.64 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سجل سعر الجنيه الاسترليني 61.50 جنيها للشراء و 61.75 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 61.40 جنيها، وسعر البيع 61.65 جنيها.

بنك HSBC: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 61.44 جنيها، وللبيع 61.69 جنيها.

بنك قطر الوطني: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 61.41 جنيها وبيعه بسعر 61.66 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.