تحرك أسعار الدرهم الإماراتي أمام الجنيه ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 11:05 صباحا

يبحث الكثيرون عن سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 26 يونيو الساعة 11:05 صباحًا. حيث يُعد الدرهم الإماراتي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الدرهم الإماراتي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الدرهم الإماراتي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الدرهم الإماراتي الحالية.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي الآن

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي بالبنوك الآن تجده في مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي المصري والمصرف العربي الدولي حيث ارتفع سعر الدرهم الإماراتي بقيمة 1 قرشًا في آخر تحديث للأسعار الآن ليصل إلى 13.23 جنيهًا

سعر درهم إماراتي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: الدرهم الإماراتي يسجل 13.15 جنيها للشراء و 13.19 جنيها للبيع.

بنك مصر: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.21 جنيها، وللبيع 13.22 جنيها.

كريدي أجريكول: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.14 جنيها، وسعر البيع 13.18 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الدرهم الإماراتي الآن 12.99 جنيها للشراء و 13.19 للبيع.

بنك البركة: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.19 جنيها، وللبيع عند 13.22 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.16 جنيها، وسعر البيع هو 13.19 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.22 جنيها، وسعر البيع هو 13.25 جنيها.

ميد بنك: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.18 جنيها، وللبيع 13.25 جنيها.

بنك قناة السويس: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.14 جنيها، وللبيع 13.19 جنيها.

البنك الأهلي المصري: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.21 جنيها وبيعه بسعر 13.22 جنيها.

المصرف المتحد: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 12.92 جنيها، وللبيع عند 13.22 جنيها.

بنك الكويت الوطني: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.07 جنيها، وللبيع 13.30 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.16 جنيها، وسعر البيع 13.19 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.15 جنيها وبيعه بسعر 13.19 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.16 جنيها، وللبيع 13.24 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.07 جنيها، وللبيع 13.18 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.18 جنيها للشراء و 13.23 للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: الدرهم الإماراتي يسجل 13.13 جنيها للشراء و 13.20 جنيها للبيع.

المصرف العربي الدولي: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.20 جنيها للشراء و 13.23 للبيع.

بنك الإسكندرية: الدرهم الإماراتي يسجل 13.18 جنيها للشراء و 13.22 جنيها للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.17 جنيها، وسعر البيع 13.22 جنيها.

بنك HSBC: الدرهم الإماراتي يسجل 13.20 جنيها للشراء و 13.23 جنيها للبيع.

بنك قطر الوطني: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.16 جنيها، وللبيع 13.23 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدرهم الإماراتي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدرهم الإماراتي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.