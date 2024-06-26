تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 3606 للشراء في تحديث 11:15 صباحا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 26 يونيو الساعة 11:15 صباحًا. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3583 جنيهًا للبيع و3606 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3589 جنيهًا للبيع و 3611 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 3284 جنيهًا للبيع و3305 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3290 جنيهًا للبيع و3310 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 21 انخفاضًا ليصل إلى 3135 جنيهًا للبيع و3155 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3140 جنيهًا للبيع و3160 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 انخفاضًا ليصبح 2687 جنيهًا للبيع و2704 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2691 جنيهًا للبيع و2709 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 2090 جنيهًا للبيع و2103 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 4 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 12 ليسجل 1791 جنيهًا للبيع و1803 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 3 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

كما شهد سعر الاونصة تراجعًا بقيمة 177 جنيهًا ليبلغ 111427 جنيهًا للبيع و112138 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 111605 جنيهًا للبيع و112315 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 25080 جنيهًا للبيع و25240 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 40 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 25120 جنيهًا للبيع و 25280 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الكيلو ليصل إلى 3582857 جنيهًا للبيع و3605714 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 5715 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3588571 جنيهًا للبيع و3611429 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 26 يونيو الساعة 11:15 صباحًا )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3155 جنيه للشراء، وللبيع 3135 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 15775 جنيه للشراء، وللبيع 15675 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 31550 جنيه للشراء، وللبيع 31350 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 78875 جنيه للشراء، وللبيع 78375 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 157750 جنيه للشراء، وللبيع 156750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 315500 جنيه للشراء، وللبيع 313500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 473250 جنيه للشراء، وللبيع 470250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 631000 جنيه للشراء، وللبيع 627000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 788750 جنيه للشراء، وللبيع 783750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.