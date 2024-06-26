تحديث 11:15 صباحا: تحرك بقيمة 2 قرشًا لسعر الدولار الأمريكي الآن مقابل الجنيه

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الدولار الأمريكي اليوم في مصر الأربعاء 26 يونيو الساعة 11:15 صباحًا. حيث يُعد الدولار الأمريكي من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الدولار الأمريكي ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الدولار الأمريكي الحالي.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الدولار الأمريكي في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث شهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا أمام الجنيه المصري بقيمة 2 قرشًا ليسجل 48.62 جنيهًا.

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.31 جنيها وبيعه بسعر 48.45 جنيها.

بنك مصر: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.45 جنيها للشراء و 48.55 للبيع.

كريدي أجريكول: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.33 جنيها وبيعه بسعر 48.43 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.33 جنيها، وللبيع 48.43 جنيها.

بنك البركة: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.45 جنيها للشراء و 48.55 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.35 جنيها للشراء و 48.45 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.58 جنيها، وللبيع عند 48.68 جنيها.

ميد بنك: الدولار الأمريكي يسجل 48.50 جنيها للشراء و 48.60 جنيها للبيع.

بنك قناة السويس: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.40 جنيها، وللبيع 48.50 جنيها.

البنك الأهلي المصري: الدولار الأمريكي يسجل 48.50 جنيها للشراء و 48.60 جنيها للبيع.

المصرف المتحد: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.45 جنيها للشراء و 48.55 للبيع.

بنك الكويت الوطني: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.50 جنيها للشراء و 48.60 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.33 جنيها، وسعر البيع 48.43 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: الدولار الأمريكي يسجل 48.35 جنيها للشراء و 48.43 جنيها للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: الدولار الأمريكي يسجل 48.40 جنيها للشراء و 48.50 جنيها للبيع.

بنك التنمية الصناعية: سجل سعر الدولار الأمريكي 47.53 جنيها للشراء و 47.63 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.30 جنيها، وسعر البيع 48.40 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: الدولار الأمريكي يسجل 48.60 جنيها للشراء و 48.70 جنيها للبيع.

البنك التجاري الدولي: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.48 جنيها، وللبيع 48.58 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.33 جنيها وبيعه بسعر 48.43 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.55 جنيها، وللبيع 48.65 جنيها.

بنك الإسكندرية: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.46 جنيها وبيعه بسعر 48.56 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.55 جنيها، وسعر البيع هو 48.65 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.47 جنيها، وللبيع عند 48.57 جنيها.

بنك HSBC: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.50 جنيها وبيعه بسعر 48.60 جنيها.

بنك قطر الوطني: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.48 جنيها وبيعه بسعر 48.58 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.