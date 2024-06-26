تغيرات بسعر اليورو مقابل الجنيه المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 11:15 صباحا

يبحث الكثيرون عن سعر اليورو اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 26 يونيو الساعة 11:15 صباحًا. حيث يُعد اليورو من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار اليورو في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار اليورو بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار اليورو الحالية.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

أعلى سعر لشراء اليورو بالبنوك الآن تجده في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث ارتفع سعر اليورو بقيمة 1 قرشًا في آخر تحديث للأسعار الآن ليصل إلى 51.96 جنيهًا

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: قيمة اليورو للشراء هي 51.79 جنيها، وللبيع 51.96 جنيها.

بنك مصر: قيمة اليورو للشراء هي 51.80 جنيها، وللبيع 52.05 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر اليورو الآن 51.68 جنيها للشراء و 51.90 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 51.76 جنيها، وسعر البيع هو 52.03 جنيها.

بنك البركة: سعر الشراء لعملة اليورو هو 51.77 جنيها، وسعر البيع هو 52.03 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: اليورو يسجل 51.76 جنيها للشراء و 51.92 جنيها للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: اليورو يسجل 51.93 جنيها للشراء و 52.19 جنيها للبيع.

ميد بنك: سعر الشراء لعملة اليورو هو 51.90 جنيها، وسعر البيع هو 52.26 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر اليورو للشراء هو 51.72 جنيها، وللبيع 51.98 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سجل سعر اليورو 51.88 جنيها للشراء و 52.14 للبيع.

المصرف المتحد: اليورو يسجل 51.57 جنيها للشراء و 52.08 جنيها للبيع.

بنك الكويت الوطني: شراء اليورو بسعر 51.83 جنيها وبيعه بسعر 52.08 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: استقر سعر اليورو للشراء عند 51.75 جنيها، وللبيع عند 51.90 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سعر اليورو للشراء هو 51.69 جنيها، وللبيع 51.96 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر اليورو للشراء هو 51.77 جنيها، وللبيع 52.03 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: قيمة اليورو للشراء هي 51.85 جنيها، وللبيع 51.12 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: قيمة اليورو للشراء هي 51.71 جنيها، وللبيع 51.87 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر اليورو للشراء هو 51.93 جنيها، وللبيع 52.19 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر اليورو الآن 51.95 جنيها للشراء و 52.17 للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر اليورو الآن 51.75 جنيها للشراء و 51.90 للبيع.

المصرف العربي الدولي: سجل سعر اليورو 51.93 جنيها للشراء و 52.16 للبيع.

بنك الإسكندرية: سعر اليورو للشراء هو 51.77 جنيها، وللبيع 52.04 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: قيمة اليورو للشراء هي 51.88 جنيها، وللبيع 52.14 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: قيمة اليورو للشراء هي 51.80 جنيها، وللبيع 52.05 جنيها.

بنك HSBC: شراء اليورو بسعر 51.83 جنيها وبيعه بسعر 52.08 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر اليورو الآن 51.82 جنيها للشراء و 52.06 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.