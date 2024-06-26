تحديث 11:15 صباحا: تحرك بقيمة 1 قرشًا لسعر الجنيه الاسترليني الآن مقابل الجنيه

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الجنيه الاسترليني اليوم في مصر ليوم الأربعاء 26 يونيو الساعة 11:15 صباحًا. حيث يُعتبر الجنيه الاسترليني عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الجنيه الاسترليني تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الجنيه الاسترليني الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الجنيه الاسترليني.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني بالبنوك الآن تجده في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث صعد سعر الجنيه الاسترليني بمقدار 1 قرشًا ليصل إلى 61.59 جنيهًا

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 61.27 جنيها، وسعر البيع هو 61.48 جنيها.

بنك مصر: سجل سعر الجنيه الاسترليني 61.40 جنيها للشراء و 61.65 للبيع.

كريدي أجريكول: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 61.26 جنيها وبيعه بسعر 61.47 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 61.26 جنيها، وللبيع 61.52 جنيها.

بنك البركة: سعر الجنيه الاسترليني الآن 61.38 جنيها للشراء و 61.62 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 61.30 جنيها، وللبيع 61.50 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 61.57 جنيها، وللبيع 61.81 جنيها.

ميد بنك: سجل سعر الجنيه الاسترليني 61.51 جنيها للشراء و 61.84 للبيع.

بنك قناة السويس: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 61.31 جنيها، وسعر البيع هو 61.56 جنيها.

البنك الأهلي المصري: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 61.50 جنيها وبيعه بسعر 61.75 جنيها.

المصرف المتحد: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 61.13 جنيها، وللبيع عند 61.69 جنيها.

بنك الكويت الوطني: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 61.44 جنيها وبيعه بسعر 61.69 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 61.28 جنيها، وسعر البيع 61.47 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 61.26 جنيها، وسعر البيع 61.51 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 61.38 جنيها، وللبيع 61.62 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سجل سعر الجنيه الاسترليني 61.31 جنيها للشراء و 61.59 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 61.24 جنيها، وللبيع 61.43 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 61.57 جنيها، وللبيع 61.81 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 61.58 جنيها، وللبيع 61.78 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 61.28 جنيها، وسعر البيع 61.47 جنيها.

المصرف العربي الدولي: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 61.57 جنيها وبيعه بسعر 61.79 جنيها.

بنك الإسكندرية: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 61.36 جنيها، وللبيع عند 61.64 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 61.50 جنيها، وللبيع عند 61.75 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 61.40 جنيها، وللبيع 61.65 جنيها.

بنك HSBC: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 61.44 جنيها، وسعر البيع 61.69 جنيها.

بنك قطر الوطني: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 61.41 جنيها وبيعه بسعر 61.66 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.