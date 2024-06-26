تحرك أسعار الريال السعودي أمام الجنيه ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 11:15 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الريال السعودي اليوم في مصر ليوم الأربعاء 26 يونيو الساعة 11:15 صباحًا. حيث يُعتبر الريال السعودي عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الريال السعودي تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الريال السعودي الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الريال السعودي.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث سجل الريال السعودي زيادة أمام الجنيه المصري بقيمة 1 قرشًا ليصل إلى 12.96 جنيهًا.

سعر ريال سعودي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الريال السعودي الآن 12.88 جنيها للشراء و 12.91 للبيع.

بنك مصر: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.92 جنيها، وسعر البيع هو 12.94 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.87 جنيها، وسعر البيع هو 12.91 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.55 جنيها، وللبيع 12.93 جنيها.

بنك البركة: سعر الريال السعودي الآن 12.85 جنيها للشراء و 12.94 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: الريال السعودي يسجل 12.89 جنيها للشراء و 12.92 جنيها للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.95 جنيها، وسعر البيع 12.98 جنيها.

ميد بنك: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.89 جنيها، وللبيع 12.97 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.85 جنيها، وسعر البيع هو 12.94 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.93 جنيها، وللبيع 12.96 جنيها.

المصرف المتحد: شراء الريال السعودي بسعر 12.49 جنيها وبيعه بسعر 12.95 جنيها.

بنك الكويت الوطني: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.84 جنيها، وللبيع عند 12.98 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سجل سعر الريال السعودي 12.88 جنيها للشراء و 12.91 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: شراء الريال السعودي بسعر 12.86 جنيها وبيعه بسعر 12.91 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.57 جنيها، وسعر البيع 12.93 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.80 جنيها، وسعر البيع هو 12.97 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.56 جنيها، وسعر البيع 12.91 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.76 جنيها، وللبيع 12.98 جنيها.

البنك التجاري الدولي: الريال السعودي يسجل 12.86 جنيها للشراء و 12.95 جنيها للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.81 جنيها، وسعر البيع هو 12.92 جنيها.

المصرف العربي الدولي: الريال السعودي يسجل 12.94 جنيها للشراء و 12.97 جنيها للبيع.

بنك الإسكندرية: سعر الريال السعودي الآن 12.92 جنيها للشراء و 12.95 للبيع.

البنك الأهلي المتحد: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.94 جنيها، وللبيع 12.97 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: الريال السعودي يسجل 12.87 جنيها للشراء و 12.95 جنيها للبيع.

بنك HSBC: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.93 جنيها، وللبيع 12.96 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.79 جنيها، وسعر البيع هو 12.95 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الريال السعودي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الريال السعودي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.