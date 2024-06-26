تحرك أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 11:20 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الدولار الأمريكي اليوم في مصر الأربعاء 26 يونيو الساعة 11:20 صباحًا. حيث يُعد الدولار الأمريكي من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الدولار الأمريكي ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الدولار الأمريكي الحالي.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الدولار الأمريكي في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث ارتفع الدولار الأمريكي بقيمة 2 قرشًا ليبلغ سعره 48.64 جنيهًا

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.31 جنيها، وسعر البيع 48.45 جنيها.

بنك مصر: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.47 جنيها، وللبيع 48.57 جنيها.

كريدي أجريكول: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.47 جنيها للشراء و 48.57 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.33 جنيها، وللبيع 48.43 جنيها.

بنك البركة: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.45 جنيها وبيعه بسعر 48.55 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: الدولار الأمريكي يسجل 48.35 جنيها للشراء و 48.45 جنيها للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.62 جنيها، وللبيع 48.72 جنيها.

ميد بنك: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.60 جنيها للشراء و 48.70 للبيع.

بنك قناة السويس: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.40 جنيها للشراء و 48.50 للبيع.

البنك الأهلي المصري: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.57 جنيها وبيعه بسعر 48.67 جنيها.

المصرف المتحد: الدولار الأمريكي يسجل 48.50 جنيها للشراء و 48.60 جنيها للبيع.

بنك الكويت الوطني: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 48.50 جنيها، وللبيع 48.60 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سجل سعر الدولار الأمريكي 48.33 جنيها للشراء و 48.43 للبيع.

بنك الاستثمار العربي: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.35 جنيها للشراء و 48.45 للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الدولار الأمريكي الآن 48.45 جنيها للشراء و 48.55 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: سجل سعر الدولار الأمريكي 47.53 جنيها للشراء و 47.63 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: الدولار الأمريكي يسجل 48.30 جنيها للشراء و 48.40 جنيها للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 48.60 جنيها، وللبيع 48.70 جنيها.

البنك التجاري الدولي: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.60 جنيها، وسعر البيع 48.70 جنيها.

بنك الإمارات دبي الوطني: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.33 جنيها، وللبيع عند 48.43 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.60 جنيها، وسعر البيع هو 48.70 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.56 جنيها، وسعر البيع هو 48.66 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: الدولار الأمريكي يسجل 48.60 جنيها للشراء و 48.70 جنيها للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.57 جنيها وبيعه بسعر 48.67 جنيها.

بنك HSBC: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 48.50 جنيها، وسعر البيع هو 48.60 جنيها.

بنك قطر الوطني: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 48.48 جنيها، وللبيع عند 48.58 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.